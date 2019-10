A Che Tempo Che Fa, John Travolta è stato ospite d’onore: ha ripercorso la sua carriera raccontando aneddoti della sua vita, poi il ricordo del figlio.

La puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera, 20 ottobre 2019, ha visto come sempre tanti ospiti: tra questi, quello d’onore, John Travolta. L’attore nominato due volte agli Oscar e vincitore di un Golden Globe ed un Emmy Award è stato in studio per festeggiare i 25 anni dall’uscita di Pulp Fiction: la Rai ha fatto un tributo alla carriera dell’attore che ha interpretato l’iconico gangster, Vincent Vega. La star di Hollywood, protagonista anche del famoso musical, Grease, ha ripercorso la sua carriera raccontando molti aneddoti della sua vita: una frase pronunciata ha fatto commuovere tutti. Ecco le sue parole.

Che Tempo Che Fa, John Travolta: “Si può morire quando il cuore si spezza per amore”

Venticinque anni fa usciva Pulp Fiction: ieri sera nello studio di Che Tempo Che Fa è stato ospite John Travolta, la star di Hollywood che ha interpretato il ruolo del gangster nel film, Vincent Vega. L’attore ha parlato della sua vita, ha raccontato aneddoti interessanti riguardo la sua carriera ed il suo privato.

“La mia carriera era appiattita, Pulp Fiction è stata una rinascita. Mi ha aperto la possibilità di avere ruoli straordinari che prima di quel momento non avevo” rivela la star di Hollywood. “Sono stato fortunato perchè sono riuscito a dare qualcosa di speciale al mio pubblico, ho fatto tendenza: sono orgoglioso di questo” confessa.

John è stato segnato da un tragico evento: suo figlio, avuto insieme a Kelly Preston, è morto 10 anni fa. Il giovane aveva solo 16 anni. L’attore non ha fatto un chiaro riferimento a suo figlio scomparso ma una frase da lui citata, presente nel suo film preferito, sembra far riferimento a lui. Queste le parole dell’attore: “Il film che mi ha cambiato la vita è La Strada di Fellini. Quando Giulietta morì io chiesi al mio papà ‘perchè sta morendo?’ Mi rispose: ‘Una persona può morire perché il cuore si spezza per amore’. Da lì sono cambiato”.