Ieri sera sono andati in onda in contemporanea la fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ e ‘Live – Non è la D’Urso’: ecco chi ha vinto la gara di ascolti, risultato inaspettato.

Ieri sera c’è stato un acceso testa a testa tra due reti televisive, Rai Uno e Canale 5. La prima ha visto in onda la quinta puntata della fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’, che sta avendo un grande successo di pubblico, Mediaset ha risposto con un altro appuntamento con ‘Live – Non è la D’Urso’, l’ultimo di domenica sera, visto che dalla prossima settimana il talk di Barbara D’Urso passerà al lunedì. Ma chi si è aggiudicato la gara di ascolti della serata? Il risultato è davvero inaspettato, ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

‘Live – Non è la D’urso’ e ‘Imma Tataranni’, ecco chi ha vinto la gara di ascolti di ieri

Domenica 20 ottobre 2019 c’è stato un accesissimo scontro a colpi di share tra la fiction di Rai Uno ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ e il talk di Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso’. A vincere senza appello la serata è stato lo sceneggiato della Rai, che è stato seguito da oltre 5 milioni di spettatori, registrando il 23.3% di share. La fiction con Vanessa Scalera ha praticamente raddoppiato il programma condotto da Barbara D’urso, che è stato visto da circa 2 milioni e 100mila persone, con share medio del 12.9%. Un risultato inaspettato, visto il solito grande successo delle trasmissioni di Barbara D’urso, che ha registrato un calo di ascolti, ma può comunque festeggiare perché il suo è il talk più visto della serata.

A seguire, subito Rai Due, che con la trasmissione ‘Che tempo che fa’, ha ottenuto l’8% di share, con quasi 2 milioni di spettatori. 6.2% di share, invece, per il film ‘World War Z’, andato in onda su Italia 1 e visto da circa 1 milione e 400mila persone. Segue ‘Non – l’Arena’ di Massimo Giletti, su La7, che con il faccia a faccia tra Pamela Prati e Dagospia, è arrivato al 5.6% di share, con più di 1 milione di spettatori. Numeri simili per Rai Tre, che con il programma ‘Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida’ ha ottenuto il 4.7% di share. Chiude la ‘classifca’ degli ascolti, il film andato in onda su Rete 4, ‘Nella Valle della Violenza’, che ha ottenuto il 3.1% di share, con circa 700mila spettatori.