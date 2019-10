Maria De Filippi fa una gaffe in diretta a Uomini e Donne e chiama la Galgani “Mummia”, la reazione del pubblico è pazzesca.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata al Trono Over. Oggi, lunedì 21 ottobre su Canale 5 torna l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi e, al centro dell’attenzione ci sono nuovamente Gemma Galgani e il suo corteggiatore Jean Pierre. Tra i due la conoscenza va avanti, ma pare che per lui ancora non sia scattato qualcosa in più oltre all’amicizia. Così Tina Cipollari ha un’idea, ma scatta subito la gaffe di Maria De Filippi.

Maria De Filippi si sbaglia e la chiama così

La padrona di casa ascolta l’idea di Tina: “Maria oggi facciamo fare a Gemma e Jean Pierre il gioco del cocco. Devono metterselo sulla pancia e strusciandosi farlo arrivare fino al collo”. Tina e Gianni fanno una dimostrazione e alla fine tocca a Gemma e Jean Pierre che però sono ancora fuori dallo studio. Maria De Filippi deve farli entrare e così dichiara: “Tina o fai il gioco senza la mummia…”. La padrona di casa si ferma e scoppia a ridere rendendosi conto di aver chiamato la Galgani “Mummia”, come fa sempre Tina. Maria De Filippi scoppia a ridere e quando entra in studio Gemma le chiede scusa per la gaffe. Il pubblico intanto però ormai ride a crepapelle.

Gemma e Jean Pierre gioco bollente in studio

La puntata procede poi con il famigerato gioco del cocco tra Gemma e Jean Pierre che non viene benissimo. Così Maria De Filippi fa scendere nuovamente la mela per il gioco del Tempo delle Mele e tra la dama di Torino e Jean Pierre scatta il bacio appassionato in diretta. Maria le chiede se è felice: “Si sono felice, speriamo che scatti qualcosa di più prima o poi”. Jean Pierre invita alla calma.