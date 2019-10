Martina Colombari infiamma Instagram: il babydoll lascia poco spazio all’immaginazione: ecco il post che ha fatto impazzire i fan.

Martina Colombari è una delle Miss più amate dagli italiani. Sì, perché la bellissima moglie di Billy Costacurta è stata Miss Italia nel 1991 e, da quel momento, è entrata nel cuore dei fan senza più uscirne. Fan che la seguono anche sui social, dove la Colombari è solita pubblicare scatti della sua vita privata e lavorativa. E proprio qualche ora fa, la Colombari ha pubblicato un post che non è passato inosservato. La bellissima Martina indossa un babydoll molto provocante…E la posa della modella rende tutto più accattivante. Diamo un’occhiata alla foto che ha infiammato i fan della Colombari.

Martina Colombari infiamma Instagram: la foto in babydoll fa impazzire i fan

Bellissima come poche, Martina Colombari è uno dei volti della nostra tv più amati di sempre. La sua bellezza semplice, unita al suo corpo mozzafiato, fanno impazzire i fan da anni. E anche qualche ora fa, i numerosi followers che seguono l’attrice su Instagram hanno potuto ammirarla in tutto il suo splendore. Lo scatto è decisamente ‘audace’: la Colombari è in intimo, con una vestaglia che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata:

Ebbene sì, una foto che non è passata inosservata, quella pubblicata dalla bellissima Martina sul suo account ufficiale di Instagram. Il babydoll che indossa è davvero sensuale: in più, Martina alza la gamba, in una posa che diventa particolarmente accattivante. La Colombari lascia una didascalia ironica al post: “Mi piacerebbe dirvi che al mattino quando mi sveglio sono esattamente così”, scrive l’ex Miss, aggiungendo delle risate alla fine. Uno scatto che inevitabilmente ha scatenato i commenti dei fan, che sono impazziti alla vista della bellezza di Martina. Una pioggia di complimenti ha invaso il post della Colombari, che in poco tempo ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Tutti volti ad esaltare la bellezza intramontabile di Martina. È proprio il caso di dire Miss una volta, miss per sempre!