Accanto a Paolo Conticini, anche Nicolas Vaporidis è stato ospite della puntata odierna di Vieni da Me che ha raccontato di uno spiacevole imprevisto.

Dopo il divertente siparietto con Paolo Conticini, a fare il suo ingresso nello studio televisivo di Vieni da Me è Nicolas Vaporidis. Come raccontato in un nostro recente articolo, insieme all’attore toscano, intervistati da Caterina Balivo, vi sono anche Giovanni Fantoni e Jonis Bascir che, per presentare il loro nuovo spettacolo teatrale ‘The Full Mounty’, hanno dato origine ad un’intervista davvero divertente. All’appello, però, ne mancano due: Nicolas Vaporidis e Luca Ward. Ecco. È proprio per questo motivo che Caterina, per creare un po’ di ‘suspence’, ha detto di aver messo uno di loro due in punizione. Ecco. A svelare il mistero è l’attore greco che, entrato in studio, ha spiegato perché ha avuto un ritardo. Ecco cosa svela.

Nicola Vaporidis, lo spiacevole imprevisto a poche ore da Vieni da Me

A fare dapprima il loro ingresso a Vieni da Me sono stati Paolo Conticini, Giovanni Fantoni e Jonis Bascir. Come dicevamo precedentemente però, per ‘ricostruire’ alla grande tutto il cast di ‘The Full Mounty’ mancano Nicolas Vaporidis e Luca Ward. Ecco. A fare il suo ingresso nello studio di Caterina Balivo è l’attore greco. Che, come dicevamo, ha spiegato i reali motivi del suo ingresso. Il bel Vaporidis, infatti, confessa di essere stato protagonista di uno spiacevole imprevisto a poche ore dalla diretta di oggi. Che, purtroppo, ha provocato un leggere ritardo. Cosa gli è accaduto? Certo, nulla di grave. Soltanto che, stando a quanto dichiara l’attore in diretta, è stato vittima di un disservizio causato dall’aereo che avrebbe dovuto prendere per raggiungere gli studi televisivi. A quanto pare, infatti, l’aggeggio ha avuto un ritardo. Causando, di conseguenza, il mancato arrivo in orario dell’attore.

Caterina Balivo, la confessione sconvolgente su Nicolas

È avvenuta una vera e propria confessione sorprendente in diretta tra Nicolas Vaporidis e Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, ha fatto chiaramente intendere di conoscere da diverso tempo l’attore greco. Perché? Semplice. Anni fa, il bel Vaporidis era fidanzato con Ilaria Spada, anche lei splendida attrice, nonché amica della padrona di casa di Vieni da Me. Insomma, chi se lo sarebbe mai aspettato.