Pupo si lascia scappare una ‘sconvolgente’ rivelazione a ‘Live non è la D’Urso’: ora ufficiale, ecco dove lo vederemo.

Pupo, in arte Enzo Ghinazzi, è un cantautore, paroliere, conduttore e compositore Italiano. Nelle ultime ore è stato protagonista del programma di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso“, l’uomo infatti è stato ospite della conduttrice per parlare, insieme alle figlie, della sua situazione ‘poliamorosa‘. Ma tra un dibattito e l’altro l’uomo si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: “poi comincerò con…”

Pupo e la rivelazione dalla D’Urso: ora è ufficiale, ecco il programma in cui lo vedremo

Pupo ospite di Barbara D’Urso insieme alle tre figlie, ha avuto modo di affrontare la propria vita sentimentale, insieme ai 5 opinionisti nelle sfere. Pupo ha affrontato un argomento molto delicato, che ha letteralmente diviso in due il pubblico e gli opinionisti; l’uomo infatti sostiene di essere ‘poliamoroso‘, mantenendo due relazioni, con due donne differenti. Le figlie in puntata hanno sostenuto il padre in maniera amorevole e protettiva, diversamente da quanto fatto dagli opinionisti. Pupo è stato duramente attaccato per lo stile di vita che conduce, anche da Paolo Brosio, suo amico di sempre. Brosio è infatti molto Cattolico e ha ammesso che forse in passato avrebbe accettato il comportamento dell’amico e anche sostenuto, ma non ora. Non ora che ha una maturità diversa e vede la vita sotto una luce differente, secondo lui il comportamento di Pupo è poco corretto e ha invitato l’amico a tornare sui propri passi. Pupo di tutta risposta ha affermato che conduce una vita da “uomo benestante” e non se ne vergogna, poiché riesce a mantenere un’intera famiglia e far sì che a nessuno manchi nulla. Questo perché lavora ininterrottamente, tra concerti, serate e “adesso comincio il Grande Fratello Vip“… Proprio queste parole hanno lasciato tutti di stucco! Il cantante si vociferava fosse in lizza per il ruolo di opinionista, ma non vi era ancora nulla di certo, ma stasera le sue parole non hanno lasciato spazio a dubbi, Pupo sarà al Grande Fratello Vip!