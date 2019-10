Come mantenere i capelli puliti più a lungo? Ecco il rimedio naturale da utilizzare per non usare troppe volte lo shampoo.

Lavare troppe volte alla settimana i capelli fa male: i capelli tendono a rovinarsi se sottoposti troppe volte a lavaggio. Ciò che è dannoso è l’uso di prodotti troppo aggressivi che, se usati con regolarità, possono effettivamente indebolire il capello. Esiste un rimedio naturale che può risolvere il problema di capelli grassi, di forfora e di capelli poco lucenti e rovinati. Si tratta del bicarbonato di sodio: ma come usarlo? Ecco tutti i consigli per voi!

Come mantenere i capelli puliti più a lungo: il rimedio naturale da utilizzare

Utilizzare il bicarbonato di sodio al posto dello shampoo risolverà i vostri problemi ai capelli: addio capelli grassi, pesanti e spenti. Se avete i capelli lungi bisognerà sciogliere due cucchiai di bicarbonato in una tazza di acqua e massaggiare il composto sui capelli bagnati. Dopo bisogna sciacquare normalmente sotto l’acqua corrente e fare poi un ultimo risciacquo con 1/4 di aceto di mele e 3/4 di acqua. Chi ha invece i capelli corti dovrà dimezzare le dosi appena fornite. Il bicarbonato è un prodotto economico e grazia ealla sua alcalinità, rimuove il sebo in eccesso, residui di prodotti come lacca o gel, e dona pulizia e freschezza ai capelli. Perchè l’aceto di mele? Beh il risciacquo con questo vi donerà capelli super lucenti!

Chi soffre di capelli grassi può usare il bicarbonato come shampoo secco: spazzolare con cura i capelli cospargendo la radice con il bicarbonato. Bisogna lasciare agire per 2 minuti circa per poi procedere con il solito lavaggio con lo shampoo. Per combattere la forfora invece potete aggiungere il bicarbonato allo shampoo: vi basterà mescolare 1 cucchiaino di bicarbonato allo shampoo e procedere al lavaggio.