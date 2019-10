Serena Enardu di nuovo nella bufera: la frase che non è piaciuta ai fan; ecco cosa è successo poco fa su Instagram.

Serena Enardu è stata senza dubbio la protagonista assoluta della seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua tormentata storia d’amore con Pago ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. E anche ora che il reality è finito, i fan continuano a seguire le ‘avventure’ della coppia sui social. Una coppia ormai divisa: i due hanno deciso di lasciare il programma separati, dopo che Serena ha capito di non amare più il suo compagno. E proprio Serena è stata oggetto di molte critiche da parte del web, dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Ma anche qualche ora fa! Una nuova ‘polemica’ ha invaso l’ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Una frase pronunciata dalla Enardu nelle sue stories. Ecco cosa è successo.

Serena Enardu nella bufera per una frase: “Non mi piace cucinare”, e su Instagram nasce la polemica

Non è un periodo facilissimo per Serena Enardu. Dopo la rottura con Pago, l’ex tronista ha ammesso di aver vissuto momenti molto difficili, rivelando anche di essere dimagrita un bel po’. ‘Colpa’ anche delle numerose critiche che Serena sta ricevendo sul web, dopo la sua esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. Ma a distanza di giorni dalla fine di Temptation Island Vip, una nuova bufera si è abbattuta sulla concorrente. A rivelarlo è stata proprio lei, in uno sfogo pubblicato nelle sue stories di Instagram. Pare che alcuni dei fan non abbiano apprezzato una frase pronunciata da Serena in alcune storie precedenti. Ovvero : “Non mi piace cucinare”. La concorrente aveva scherzato col figlio Tommaso, pregandolo di cucinare per lei. Successivamente, ha pubblicato altre stories dove mostra di aver cucinato ‘volente o nolente’ e afferma ironicamente: “Ci vorrebbe qualcuno che mi venisse a cucinare a pranzo e cena”. Dichiarazioni che però non sono piaciute a tutti. Nello sfogo di qualche ora fa, Serena appare molto dura contro queste persone: “Datevi una calmata, rilassatevi! La mia vita non è la vostra e non devo venire a mangiare a casa vostra”. Uno sfogo molto pesante quello di Serena, che non si spiega perché ci sia tanta cattiveria nei suoi confronti: “Io mi sto riprendendo, fatelo anche voi!”. Non sembra esserci pace per Serena! E voi cosa ne pensate dell’ex concorrente di Temptation Island Vip?