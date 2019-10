Taylor Mega scrive in un Instagram story una frecciata rivolta alla ragazza del suo ex: senza fare nomi, l’accusa è pesante!

La famosa influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi nell’ultimo periodo sta facendo molto parlare di sé: la sua storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo, è al centro del gossip. Sui social la giovane è super attiva e spesso manda anche messaggi in codice, diretti a qualcuno: è capitato questa notte che la sexy fashion blogger ha punto la fidanzata del suo ex. La Mega non fa nomi ma l’accusa è piuttosto dura: diamo un’occhiata all’ultima IG story dell’ex naufraga.

Taylor Mega attacca la ragazza del suo ex nella notte: l’accusa è pesante

Nella notte Taylor Mega ha lasciato uno dei suoi messaggi pungenti nelle IG stories: questa volta le parole sono per l’attuale compagna del suo ex. La sexy influencer non fa nomi ma è abbastanza certa di ciò che ha visto: accusa qualcuna di avere i suoi vestiti indosso. Si tratta di abiti che la Mega aveva lasciato a casa del suo ex. Queste le parole su Instagram:

“Quando vedi i vestiti che avevi lasciato a casa del tuo ex addosso ad una sfigata, non solo ti puoi prendere solo i miei scarti: puoi prenderti anche i miei stracci” scrive la sexy influencer che non ha mandato giù l’accaduto visto il tono usato nelle sue parole e la pesante accusa alla ragazza in questione. Non solo l’accusa di essere sfigata, ma lascia intendere velatamente che addosso a lei, i vestiti diventano stracci. Ma chi sarà l’incriminata?

Taylor non fa nomi, pertanto ci risulta difficile risalire al colpevole: sappiamo che uno dei suoi ex è Tony Effe, attualmente fidanzato con Vittoria Ceretti. La modella italiana è molto ambita, avrebbe bisogno di prendere vestiti di altri?