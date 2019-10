Taylor Mega ha pubblicato su Instagram un video in cui non ha i pantaloni: l’influencer indossa un top e gli slip, il video è ‘infuocato’, fan in delirio.

Taylor Mega è una che sa sempre come far impazzire i fan. L’influencer è tra le prime in Italia, perché le sue foto diventano subito virali, soprattutto quelle che mettono in mostra le sue curve esplosive e il suo fisico perfetto. Anche la sua vita privata è spesso sotto i riflettori, e poch giorni fa Taylor ha fatto delle rivelazioni molto ‘intime’, dicendo che ha avuto problemi di tossicodipendenza in passato e che oggi soffre di un disturbo alimentare. Insomma, la personalità di Taylor è molto controversa, ma lei rimane sempre bellissima e lo dimostra sui social senza freni. L’ultimo video che ha pubblicato nelle storie Instagram è davvero mozzafiato, e ha lasciato tutti i suoi fan senza parole: l’influencer indossa solo gli slip, ecco le immagini ‘infuocate’.

Taylor Mega, video ‘infuocato’ in slip: fan in delirio per l’influencer

Taylor Mega ama sempre provocare e stuzzicare la fantasia dei suoi fan. Poco fa l’influencer ha pubblicato su Instagram delle storie direttamente dal backstage di un servizio fotografico e ha mostrato la sua ‘mise’ in anteprima, composta da una maglia cortissima e scollata a maniche lunghe, e un paio di semplici jeans. Ma nelle storie, Taylor si è ripresa allo specchio quando ancora non aveva indossato i pantaloni. Nel video, l’influencer ha il top e gli slip e mostra il suo fisico a dir poco da urlo. Il video è diventato subito virale e ha mandato in tilt i fan, perchè è davvero ‘infuocato’. Taylor è quasi svestita del tutto e si muove in modo molto sinuoso, facendo senza dubbio volare la fantasia di chi guarda: ecco un estratto del video in questione.