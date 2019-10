Uomini e Donne Over, la delusione dell’ex protagonista del dating show Giorgio Manetti: ‘Mi ha dimenticato’, ecco la rivelazione inaspettata dell’ex cavaliere.

Giorgio Manetti è stato uno degli indiscussi protagonisti di Uomini e Donne degli ultimi anni. L’ex cavaliere del Trono Over ha fatto appassionare il pubblico alle sue vicende sentimentali, in particolare all’infinita storia con Gemma Galgani, che ha fatto tanto soffrire la donna. Ora, però, mentre Gemma continua a essere protagonista assoluta del programma, grazie alle sue continue gag con Tina Cipollari e le sue frequentazioni all’interno del dating show, Giorgio ha invece deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi al suo lavoro di imprenditore e vivere nuove avventure sentimentali. Ora, però, a distanza di un anno dall’addio, arriva una rivelazione inaspettata da parte dell’ex cavaliere, che ha lasciato tutti di stucco: ecco le sue parole.

Giorgio Manetti deluso dopo l’addio a Uomini e Donne: ‘Mi ha dimenticato’, a chi si riferisce

Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno fatto appassionare il pubblico alle loro vicende sentimentali, tenendo sempre alta l’attenzione sulla loro storia che non sembrava mai trovare la parola ‘fine’. Durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, Giorgio ha lasciato il programma per voltare completamente pagina, mentre Gemma è rimasta a far divertire il pubblico con la sua simpatia. Ma cosa sta facendo ora ‘George’? In un’intervista al settimanale Nuovo, l’ex cavaliere ha dichiarato di aver avuto un’esperienza lavorativa a Mosca, come conduttore di un evento dedicato ai matrimoni, ma si è detto anche molto deluso, perché ritiene che la tv italiana lo abbia dimenticato.

Giorgio ha dichiarato che gli piacerebbe diventare opinionista televisivo e che è rimasto male del fatto che non gli sia mai arrivata nessuna proposta in tal senso. Si sente dimenticato, duqnue, ‘il gabbiano’, e questo lo lascia con l’amaro in bocca. Che questo suo appello possa servire a fargli arrivare la ‘chiamata’ tanto attesa? Beh, non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.