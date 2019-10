Tina propone un gioco erotico in diretta tra Gemma e Jean Pierre: il pubblico è senza parole e alla fine scatta un bacio.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata al Trono Over e ci sono ovviamente al centro dello studio Gemma Galgani e il suo corteggiatore Jean Pierre. Dopo la gaffe in diretta di Maria De Filippi, Tina ha una nuova idea. “Dopo il gioco delle mele è tempo del gioco del cocco”.

Gioco erotico in diretta tra Gemma e Jean Pierre

Tina e Gianni dimostrano così questo gioco in cui con un cocco appoggiato sulla pancia, i due strisciandosi addosso devono farlo salire fino alla pancia. Gemma e Jean Pierre si prestano al gioco lasciando il pubblico in studio senza parole. Maria ferma tutto e fa calare in studio nuovamente la mela per il gioco del Tempo delle Mele. Alla fine tra i due scatta un bacio a stampo nello studio di Uomini e Donne e Maria prende la parola cercando di riportare un po’ di serietà in studio. Parte così un rvm in cui lui e Gemma sono usciti insieme e la Galgani ha portato un cesto di mele. Tra i due l’esterna è andata molto bene ed è scattato anche un bacio. Tina, tornati in diretta vengono costretti a fare un altro gioco, uguale a quello della mela, ma con l’uva. Lo studio ancora una volta scoppia a ridere con Gemma che afferra con la bocca tutto il graspo d’uva rimanendo “appesa”. Finito il gioco la dama di Torino spiega: “A me piace moltissimo, ha un ottimo regime alimentare, un fisico asciutto, parliamo tantissimo gli ho anche chiesto notizie sulla nostra storia e da parte sua è molto ferma la situazione”. Jean Pierre spiega che è una persona che le piace, ma ci vuole tempo e vuole andare avanti con calma.