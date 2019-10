Chi è Veronica Gatto: età, carriera e la storia d’amore con l’attore di Beautiful; tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista.

Si chiama Veronica Gatto ed è una delle giornalista più belle della nostra tv. Nata a Velletri (Roma) il 7 luglio del 1976, Veronica si è laureata a Roma alla facoltà di Scienze della Comunicazione.È subito dopo la laurea che la Gatto diventa giornalista pubblicista e con Rete Sole ha fatto il suo debutto come inviata. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, professionale e privata. Sapete con chi ha avuto un flirt la bella Veronica? Con un amatissimo attore della soap Beautiful. Ecco chi.

Chi è Veronica Gatto: la giornalista era fidanzata con Thorne di Beautiful

Veronica Gatto è una nota giornalista e conduttrice tv, che non ha mai dimenticato però la sua passione per il canto. Dopo gli inizi a Rete Sole, nel 2003 partecipa a un programma canoro, Super Star Tour. L’anno dopo è invece tra i concorrenti del Festival di Castrocaro, dove arriverà in finale. Il 2005 è l’anno di Domenica In, dove sarà inviata per il noto programma Rai. Successivamente è apparsa a Uno Mattina e La Vita in diretta. Oggi Veronica è al timone di Easy Driver, che conduce dal 2012.

Della vita privata della bellissima Veronica Gatto non si sa molto. Qualche anno fa, la giornalista dichiarò di avere un fidanzato, ma i suoi social non mostrano nessuna ‘presenza maschile’ in particolare. Un suo ex, però, è molto famoso! Si trarra di Clayton Norcross, lo storico volto di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful. Una storia che sembra essere finita quando l’attore ha chiesto alla Gatto di seguirlo a Los Angeles. Ma se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla giornalista, non vi resta che seguirla su Instagram. Ecco una foto direttamente dal suo profilo ufficiale: