Caterina Balivo a Vieni da Me: “Anche io ho voglia di farlo”, la confessione in diretta

Protagonista indiscussa di questa nuova puntata di Vieni da Me è Caterina Balivo che, pochi istanti fa, si è lasciata andare ad una confessione in diretta.

Nuova ed incredibile puntata di Vieni da Me. Sebbene un’inizio settimana abbastanza ‘traumatica’ per Caterina Balivo, l’appuntamento odierno del suo show pomeridiano risulta essere, ancora una volta, imperdibile. Numerosi, infatti, sono stati gli ospiti che, fino a questo momento, si sono alternati nello studio televisivo. Tuttavia, la protagonista indiscussa è stata, ancora una volta, lei. Durante, infatti, l’intervista a Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sul loro matrimonio, la conduttrice campana si è lasciata andare ad una clamorosa confessione in diretta televisiva. Di cosa parliamo? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Vieni da Me, la confessione in diretta di Caterina Balivo

È la vera e propria formula segreta di Vieni da Me, Caterina Balivo. Lo dimostra in ogni puntata dello show. Ed anche adesso, ce ne ha dato conferma. È stata una puntata davvero micidiale, ammettiamolo. Tra il divertente siparietto di cui è stato ‘vittima’ Paolo Conticini e la rivelazione di Nicolas Vaporidis sul suo ritardo per l’ingresso nello studio, la bella campana ha saputo regalare dei momenti davvero fantastici. E non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, la conduttrice è stata la protagonista di una sorprendente ed inaspettata confessione in diretta. Si sta parlando di matrimoni in diretta. E, soprattutto, di quello di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli. Quando, dopo aver visionato le immagini delle loro banchetto nuziale, ha preso parola la bella e dolce Balivo. Che, senza nemmeno troppi giri di parole, ha detto: “Bello vero il matrimonio? Anche io vorrei risposarmi”. Ebbene si. È proprio questa particolare confessione che Caterina fa in diretta televisiva. Come la prenderà suo marito Guido Maria? E, soprattutto, l’accontenterà? Staremo a vedere. Nel frattempo, lei ha espresso il suo desiderio.