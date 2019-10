Alessia Marcuzzi a Le Iene, pioggia di critiche per lei: il ‘dettaglio’ che non è piaciuto ai fan della trasmissione di Italia Uno.

Una nuova puntata de Le Iene Show è in onda stasera su Canale 5. Una puntata ricca di servizi interessanti. Un walzer di conduttori, quello di quest’anno per la trasmissione di Italia Uno. Sono varie, infatti, le Iene che si alternano al timone del famoso programma, ma la serata del martedì è affidata alla coppia formata da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, reduce dall’esperienza a Temptation Island Vip, appare più carica che mai alla conduzione de Le Iene: ma qualcosa non è piaciuto ai fan. C’entra il suo look. Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi a Le Iene, pioggia di critiche per lei: il look non piace a tutti

Non tutti amano gli outfit scelti da Alessia Marcuzzi per Le Iene. Al contrario, durante ogni puntata dello show di Italia Uno arrivano spesso critiche al look della bellissima Alessia, che, per alcuni fan della trasmissione, utilizza abiti a volte troppo eccentrici. Questa sera, è l’abbiamento gonna-maglia a non aver convinto particolarmente il pubblico. C’è chi paragona la maglia a un pigiama, e chi invece si accanisce contro la gonna. Insomma, un look che non tutti hanno gradito. Ecco alcuni commenti apparsi su Twitter:

L’abbinamento scelto da Alessia per la puntata di questa sera non sembra aver convinto proprio tutti. E voi, cosa ne pensate? Ecco il look tanto chiacchierato:

Il ‘dettaglio’ più chiacchierato è stato senza dubbio la gonna in pelle. Ma anche l’abbinamento con la maglia ha fatto discutere. C’è chi ironicamente ha consigliato alla Marcuzzi di cambiare costumista. E voi, cosa ne pensate dell’outfit scelto dalla conduttrice per la puntata di questa sera? Promossa o bocciata?