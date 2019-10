Antonella Clerici, allarme maltempo: brutto episodio per la conduttrice che preoccupa tutti con le Instagram Stories pubblicate

Antonella Clerici è stata per anni lo storico volto de “La Prova Del Cuoco” in onda su Rai1. La Clerici ha infatti condotto il programma dalla prima edizione, andata in onda nel 2000 fino al 2009, e dal 2011 al 2017, anno in cui abbandonerà definitivamente il programma. La Clerici non è solo una conduttrice di successo, è anche una doppiatrice di film d’animazione, cantante e attrice. Purtroppo nelle ultime ore la conduttrice ha dato modo ai propri fan di preoccuparsi e non poco! La donna si trova infatti in una zona di allerta meteo, ma vediamo insieme cosa è successo!

Antonella Clerici è stata ospite nelle ultime puntate di Verissimo da Silvia Toffanin, la Conduttrice ha spiegato come le manchi la televisione e come sia avvenuto il distacco dalla tanto amata Rai, che le dato la conduzione dello “Zecchino D’Oro” insieme a Carlo Conti. La Clerici ultimamente è apparsa sui social molto sofferente per questa decisione presa dai superiori, ma può sempre consolarsi tra le braccia dell’adorata figlia Maelle e del compagno Vittorio Garrone. La conduttrice non esclude di poter lavorare in futuro per altre emittenti, come la Mediaset al fianco di personaggi di spicco. Antonella nutre un amore profondo per la Tv e negli anni lo ha dimostrati, ma oltre alla tv e alla famiglia nel cuore della conduttrice c’è anche qualcos’altro. Parliamo della casa in cui ha deciso di vivere insieme a Garrone e la figlia Maelle. E’ una villa nel bosco di Arquata Scrivia, vicino Alessandria e Novi Ligure. Proprio a causa del maltempo, però, la Clerici ha fatto spaventare tutti! La donna ha infatti postato un video fatto dalla propria abitazione in cui la forza dell’acqua è tanta da trascinare con sé tutto ciò che trova sul proprio percorso. Il video è di stanotte e l’allerta meteo non si sbagliava, le immagini del video parlano da sé, ciò che sta accadendo è davvero spaventoso!