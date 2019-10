Selvaggia Lucarelli, pochissime ore fa, si è scagliata nuovamente contro Barbara D’Urso: ecco la clamorosa frecciatina su Twitter.

Non corre affatto buon sangue tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. In diverse occasioni, la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha espresso, senza troppi peli sulla lingua, la mancata simpatia che nutre verso la conduttrice campana. È proprio per questo motivo che, pochi giorni fa, la giurata de Ballando con le Stelle ha lanciato contro la padrona di casa dei maggior programmi di successo della Mediaset una clamorosa frecciatina su Twitter. Ebbene si. Dopo Alessandro Grego e Benjamin Mascolo, la bella D’Urso ha ricevuto un nuovo colpo basso dall’ex nuora di Adriano Pappalardo. Ma ecco cosa scrive Selvaggia nel minimo dettaglio sul suo account social ufficiale.

Barbara D’Urso, la nuova frecciatina di Selvaggia Lucarelli su Twitter

Come dicevamo precedentemente quindi, Selvaggia Lucarelli ha inviato una nuova frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso. E, in questo caso, dei suoi programmi. Tramite un post su Twitter, che com’è nostro solito fare vi riproporremo in basso, la giornalista ha voluto esprimere tutto il suo dissenso verso un particolare episodio avvenuto durante una delle puntate di Pomeriggio Cinque. Stando a quanto si evince dal post in questione, la bella Lucarelli ga chiaramente riferimento ad un’espressione che Roger Garth, nel corso della diretta dello show di Pomeriggio Cinque, ha detto nei confronti di un’ospite presente in studio dalla conduttrice napoletana. Ecco la frecciatina in questione:

Ecco. Da come si può chiaramente leggere, oltre a citare la sconvolgente confessione che, a diretta a Live-Non è la D’Urso, Rocco Siffredi ha fatto per la prima volta, la Lucarelli si riferisce chiaramente a queste parole che l’opinionista della campana fa nei riguardi dell’ospite presente in studio. Anche se non è solita, questa volta Barbara risponderà? Chi lo sa.