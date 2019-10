Scopriamo insieme chi è l’attore e comico Checco Zalone: età, vita privata, carriera e la corte a una nota attrice Italiana che non ti aspetteresti…

Checco Zalone è un attore e comico italiano amatissimo dal pubblico, grazie alla sua simpatia e alla capacità di affrontare con allegria anche argomenti delicati e sociali. Ma vediamo insieme da dove è partito per essere ciò che è diventato ora: l’età, la carriera, la vita privata e un aneddoto sulla corte che l’attore ha fatto a un’attrice molto amata dal pubblico italiano: non indovinerete mai di chi si tratta!

Checco Zalone è il nome d’arte di Luca Pasquale Medici, nato a Bari il 3 Giugno del 1977. E’ un cabarettista, attore, comico, regista, sceneggiatore, imitatore, musicista, conduttore e cantautore. Il suo nome d’arte deriva da un’espressione del dialetto barese “che cozzalone” che si significa “che tamarro”. Si diploma al liceo scientifico di Conversano, per poi proseguire gli studi di Giurisprudenza, conseguendo la laurea qualche anno dopo. Appassionato di musica, suona con diversi gruppi Jazz, al fianco di Vito Ottolino, Pino Mazzarano e Ale Baldi. Successivamente inizierà a muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo, al fianco di Gennaro Nunziante, nei programmi di Telenorba. Nel 2005 inizia a riscuotere successo con la partecipazione a Zelig, poi Zelig Off e Zelig Circus in cui imita la cantante Carmen Consoli. Nel 2006 si fa ricordare per la canzone “Siamo una squadra fortissimi” scritta e cantata in onore nei nostri calciatori ai Mondiali, da cui l’Italia è uscita vittoriosa. La canzone ha riscosso un inaspettato successo di pubblico, diventando un vero tormentone.

Nel 2007 ha condotto insieme ad Amadeus il Quiz Musicale “Canta e Vinci” in onda sul canale Mediaset Italia 1. Nel 2009 iniziano le riprese del suo primo film “Cado dalle Nubi”, girato tra Milano, Bari, e Polignano a Mare. Dopo qualche mese esce anche il cd con tutte le canzoni del lugnometraggio cantate da lui. La colonna sonora del film lo metterà in lizza per il David di Donatello 2010 per la miglior canzone, ma perderà contro Jovanotti con Baciami Ancora. Nel Gennaio del 2011 uscirà il suo secondo film “Che bella giornata” conquistando per un anno il titolo di “film con maggiori incassi in Italia” con un un guadagno di 43.475.840 euro. Nel 2013 partecipa come ospite allo spettacolo Gianni Morandi – Live in Arena e nell’Ottobre dello stesso anno uscirà il suo terzo film “Sole a catinelle”, mentre nel Capodanno 2016 uscirà “Quo vado“.

Checco e il particolare retroscena sulla sua vita sentimentale

Checco Zalone è sposato con Mariangela Eboli e hanno una splendida figlia di nome Gaia. Vi sveliamo un piccolo aneddoto sull’adolescenza di Zalone… L’attore, ancora liceale, durante una gita scolastica, usa un’asta in un bar e si improvvisa conduttore per far colpo sulla compaesana Bianca Guaccero! La giovane Guaccero era diventata Miss Bitonto ed era molto popolare al tempo del liceo. La Miss fece i complimenti a Zalone per averci provato, ma lo respinse poiché già impegnata!