Ginevra Pisani, brutto episodio per le vie di Milano: il racconto da brividi su Instagram

L’attuale professoressa de L’Eredità, Ginevra Pisani è stata protagonista di un brutto episodio per le vie di Milano: ecco il racconto su Instagram.

Il suo volto non è affatto sconosciuto. Ginevra Pisani: ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Claudia D’Angelo, ed attualmente una delle belle e giovani professoresse de L’Eredità. Ecco. È proprio lei che, pochissimi istanti fa, ha raccontato su Instagram di essere stata protagonista di un brutto episodio accadutole per le strade di Milano. Non si è affatto trattenuta, la napoletana. Anzi, nelle sue Instagram Stories, la ragazza ha voluto raccontare, nel minimo dettaglio, tutto ciò che le è successo in queste ultime ore. Ecco il racconto da brividi che Ginevra ha fatto sui social.

Ginevra, brutto episodio per le vie di Milano: “Sono stata palpeggiata”

Sono passati diversi anni da quando Ginevra Pisani entrava, per la prima volta, nello studio di Uomini e Donne. È proprio lì, infatti, che, nei panni di corteggiatrice, la giovane si è fatta apprezzare da Claudio D’Angelo, tronista dell’epoca, e dal pubblico. Tanto che, una volta uscita dal programma, la napoletana ha cavalcato l’onda del successo. Influencer e modella, è proprio questo tipo di carriera che la Pisani ha intrapreso al di fuori del contesto televisivo. Ma non solo. Perché la giovane è stata scelta, come dicevamo precedentemente, per la nuova edizione de L’Eredità nel ruolo di professoressa. Ed è proprio lei che, come testimoniato in alcune sue Instagram Stories, è stato protagonista di un brutto episodio. Da quanto racconta, Ginevra stava camminando per le vie di Milano per raggiungere il parrucchiere della zona quando, mentre sta attraversando la strada, un ragazzo, che veniva dalla parte opposta, le ha dato uno schiaffo sul sedere. Insomma, un episodio davvero vergognoso, senza alcun dubbio. Che, da come si può chiaramente capire, la Pisani ha voluto denunciare su Instagram.