La seconda ospite di Vieni da Me è Hoara Borselli che racconta tutta la sua verità sulla sua precedente relazione con Walter Zenga: cosa dichiara.

Lo aveva preannunciato in un suo post su Instagram Caterina Balivo che sarebbe stata una puntata di Vieni da Me ricca di ospiti. Ed, in effetti, così è stato. Dopo il magico momento dedicato a Peppino Di Capri, dove non sono affatto mancati ‘battibecchi’ in dirette e lacrime, fa il suo ingresso Hoara Borselli. Probabilmente per la prima volta, la bella conduttrice italiana si lascia andare ad una lunga intervista alla padrona di casa. Durante la quale, ha parlato del suo precedente percorso a Ballando con le Stelle. E non solo. La bella Borselli ha raccontato, infatti, anche tutta la verità sulla sua precedente relazione con Walter Zenga. Ecco cosa dichiara.

Hoara Borselli a Vieni da Me: la verità su Walter Zenga

Una puntata di Vieni da Me davvero incredibile, ammettiamolo. Certo, ne siamo totalmente abituati. In ogni appuntamento, infatti, Caterina Balivo pensa ad ogni minimo particolare. Ed anche in questa l’ha fatto. Dopo l’emozionante intervista a Peppino Di Capri e la vittoria di una concorrente al gioco telefonica, la padrona di casa fa fare il suo ingresso in studio all’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Hoara Borselli, è proprio lei che si lascia intervistare dalla napoletana, si è raccontata a 360 gradi. Non solo, infatti, ha parlato della particolarità del suo nome, della sua esperienza pregressa al noto talent di Rai Due, ma ha anche raccontato la sua verità sulla sua precedente relazione con Walter Zenga, ex fuoriclasse neroazzurro. Ebbene. I due sono stati fidanzati per circa 6 anni. Nonostante l’enorme differenza d’età, la coppia è riuscita a restare unita per tutti questi anni. La storia di Zenga, tra l’altro, non era affatto facile. Il calciatore aveva lasciato la moglie dell’epoca proprio per poter iniziare una frequentazione con Hoara. Purtroppo, la loro storia è giunta alla fine. E, nonostante lui abbia tentato in tutti i modi di riconquistarla, la Borselli è rimasta ferma nella sua decisione.