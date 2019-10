Nell’ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati protagonisti di uno splendido gesto: ecco la richiesta ‘particolare’ dei fan.

Sono insieme da quasi due anni, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, eppure hanno un feeling davvero eccellente. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due giovani ragazzi hanno legato sin da subito. Fino a quando, dopo aver lasciato in diretta televisiva Francesco Monte, l’argentina ha deciso di aprire ed affidare il suo cuore al ciclista. Come dicevamo, da quel momento sono passati quasi due anni. Ed entrambi sembrano essere più innamorati ed affiatati che mai. Lo testimoniano, non a caso, le foto che, di tanto in tanto, pubblicano sui rispettivi profili social. A proposito, pochissime ore fa, i due giovanni ragazzi hanno compiuto uno splendido gesto su Instagram che non è affatto passato inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Cecilia ed Ignazio, splendido gesto su Instagram: la ‘particolare’ richiesta dei fan

Non soltanto condividono la vita quotidiana, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ma anche la vita lavorativa. In diverse occasioni, infatti, la giovane coppia è stata protagonista di fantastiche campagne pubblicitarie. Così come quella annunciata, poche ore fa, dal bel ciclista sul suo profilo Instagram ufficiale. Con una fantastica foto di spalle insieme all’argentina, il giovane Moser annuncia, ai suoi fan, dello splendido gesto di cui sono stati i protagonisti. Il brand che li ha ‘ingaggiati’ per la pubblicità ha voluto creare una collezione con soli materiali riciclati. Ecco l’immagine in questione:

Insomma, un’idea che non è assolutamente passata inosservata. Infatti, sono stati davvero numerosi i fan che hanno voluto congratularsi con questa splendida iniziativa. Tuttavia, se si leggono con attenzione alcuni commenti apparsi sotto la foto in questione, ne sono emersi diversi che fanno una ‘particolare’ richiesta. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È talmente bella l’iniziativa e, soprattutto, la foto di Cecilia ed Ignazio che, alcuni dei loro fan, reclamano addirittura un cartellone pubblicitario. Verranno accontentati? Lo scopriremo.