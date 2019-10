Barbara D’Urso è entrata in studio per salutare i suoi ospiti ed i suoi telespettatori all’inizio di Pomeriggio Cinque: un piccolo imprevisto nei primi minuti della diretta ha fatto sorridere tutti. Ecco cosa è successo.

È da poco iniziata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque: come di consueto Barbara D’Urso entra nelle case di tutti gli italiani per parlare di cronaca, gossip e per ascoltare le storie dei suoi ospiti. Poco prima di entrare in diretta la conduttrice ha deciso di aggiornare i suoi social per interagire con i suoi follower: mentre scattava però una foto con il suo smartphone, non si è accorta che doveva entrare in studio. Dopo esser stata chiamata più volte si è trovata a correre in studio per salutare il suo pubblico di Canale 5. La conduttrice, per fare in fretta, è entrata con le scarpe di colore diverso: ecco cosa è successo.

Pomeriggio Cinque, imprevisto per Barbara D’Urso: è successo nei primi minuti della diretta

Barbara D’Urso all’inizio del suo programma pomeridiano, Pomeriggio Cinque, ha avuto un piccolo imprevisto che ha fatto sorridere tutti. Poco prima di entrare in diretta era con il cellulare per aggiornare i suoi social: è stata chiamata per entrare in diretta. “Mancavano 30 secondi ed ho fatto una corsa“, ha spiegato la conduttrice. Per fare in fretta, è entrata in studio a salutare il suo pubblico ed i telespettatori con le scarpe di colore diverso.

Il fatto ha rubato una risata a tutti: Carmelita riesce sempre a dimostrare la sua unicità. È entrata in studio con un vestito a fiori: due decolletè di colori diversi ai piedi, uno rosa ed uno viola. Quale dei due colori sceglierà a questo punto la conduttrice per proseguire il suo programma, tanto amato dagli italiani?