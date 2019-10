“L’incubo di Facchinetti”: la rivelazione a sorpresa della sua compagna

“L’incubo di Facchinetti”: la rivelazione a sorpresa della compagna Wilma Faissol lascia tutti a bocca aperta, il post su Instagram non lascia dubbi

Wilma Faissol è nota al web come Lady Facchinetti, la donna è infatti sposata con il Dj, cantante e ora manager Francesco Facchinetti. I due sono sposati dal 2014 e hanno due splendidi bambini: Leone Facchinetti e Charlotte Facchinetti. Wilma e Francesco sono una coppia molto affiatata e non è certamente raro vederli giocare su Instagram, come due ragazzi, ricordiamo infatti lo scherzo ai danni di Facchinetti ordito dalle Iene e la moglie Wilma. Proprio poco fa la bella Wilma Faissol, ha pubblicato uno scatto in cui fa riferimento agli incubi del marito Facchinetti…

Wilma Faissol e Francesco Facchinetti sono sposati ormai da 5 anni e dimostrano di essere una coppia affiatata e solida. Ai due coniugi piace coinvolgere nella routine familiare anche i propri followers attraverso post e storie in Instagram. Wilma ha un rapporto molto sereno anche con la ex compagna di Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi. Le due sembrano avere molto feeling e spesso passano del tempo insieme e pubblica foto sui social, sicuramente da collante tra le due ci saranno anche i bambini. Infatti anche Alessia Marcuzzi ha una figlia con Francesco Facchinetti, Mia. Spesso le due donne scherzando, stuzzicano il Facchinetti, perché come si suol dire: “L’unione fa la forza”! E proprio in merito a questa “unione” Wilma ha pubblicato poco fa uno scatto insieme all’amica Alessia in cui, scherzosamente, allude al fatto che quando il “Fakko” ha gli incubi, vede proprio le due donne insieme che lo perseguitano. Le due appaiono bellissime, l’una accanto all’altra in una foto in bianco e nero. Che dire, sembra proprio che non ci si annoi mai in casa Facchinetti!