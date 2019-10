Eliana Michelazzo si scaglia contro Massimo Giletti dopo l’intervista di Pamela Prati a Non è L’Arena: ecco cosa è accaduto.

Come detto in un nostro recente articolo, domenica scorsa è andata in onda la seconda intervista di Pamela Prati per Non è L’Arena, lo show di La7 condotto da Massimo Giletti. Ecco. È proprio in seguito alle successive dichiarazione della showgirl sarda che Eliana Michelazzo, sua ex manager, si è scagliata letteralmente contro il conduttore del programma. Ecco cosa rivela l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una recente intervista per AdnKronos.

Eliana Michelazzo Vs Massimo Giletti: ecco perché

Stando a quanto dichiarato da Eliana Michelazzo in una recente intervista per AdnKronos, il programma condotto da Giletti la domenica sera ha inviato un cronista, sotto il profilo di un fan della romana, per filmarla e registrarla di nascosto. E, soprattutto, ‘estorcerle’ altre informazioni riguardante il caso Pamela Prati e Marco Caltagirone. È proprio per questo motivo che la giovane Michelazzo si dice certa di voler proseguire per vie legali.