Ad Oslo un uomo ha rubato un’ambulanza ed ha travolto alcuni passanti: ci sono diversi feriti. Ecco nel dettaglio l’accaduto.

Varie persone sono state ferite questa mattina ad Oslo: un uomo armato ha rubato un’ambulanza ed ha travolto vari pedoni. L’uomo incriminato avrebbe 30 anni ed è stato fermato dalla polizia a seguito di uno scontro a fuoco: una coppia di persone anziane ed una donna con un passeggino con due gemelli di sette mesi sono le vittime di questo incidente. Lo ha annunciato la polizia norvegese tramite un tweet. Il fatto è accaduto in un quartiere residenziale nella parte nord della capitale della Norvegia.

Oslo, un uomo ruba ambulanza e travolge i passanti: feriti

La polizia norvegese ha fatto sapere con un tweet di aver fermato un uomo armato che ha rubato un’ambulanza ed ha travolto alcune persone. Il fatto è accaduto in quartiere residenziale di Oslo. Sono stati esplosi colpi di pistola per fermare il sospettato ma non è gravemente ferito. Le vittime del pirata sono diversi anziani: è stata travolta anche una donna mentre trasportava un passeggino con due gemelli di sette mesi. Uno dei due neonati è leggermente ferito, dell’altro non si conoscono le condizioni. Tgcom 24 fa sapere che l’emittente ha affermato che la polizia ha sparato contro le ruote del mezzo mentre l’uomo alla guida ha risposto con il fuoco.

Dalla Norvegia fanno sapere che al momento non si conoscono i motivi per cui è stato fatto questo gesto: “l’uomo alla guida dell’ambulanza e la donna ricercata hanno legami con ambienti dell’estrema destra” scrive la polizia. Al fianco dell’uomo alla guida era presente anche una donna, lui 30enne, lei di 25 anni.