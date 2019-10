Pago, la clamorosa confessione dopo Temptation Island Vip: “Non ho voglia”; ecco cosa ha rivelato ai fan l’ex concorrente del reality di Canale 5.

È stato senza dubbio il personaggio più amato dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Pago, l’ormai ex compagno di Serena Enardu. La loro tormentata storia d’amore è giunta al capolinea, proprio dopo l’esperienza in tv nel reality di Canale 5. Il loro falò di confronto finale è stato davvero emozionante. Ma niente da fare per la coppia, che ha deciso di separarsi al termine della trasmissione. Ma come sta oggi Pago? Il cantante è colui che ha ‘subìto’ la decisione: è stata Serena, infatti, a rendersi conto di non amarlo più. Ma proprio qualche ora fa Pago ha rivelato ai suoi fan di Instagram qualcosa di davvero interessante, che riguarda la sua vita sentimentale. Scopriamo le sue parole.

Pago, la clamorosa confessione dopo Temptation Island Vip: non cerca altre donne per il momento!

Pago single e pronto a conoscere nuove donne? A quanto pare no! A ‘confessarlo’ è stato proprio lui, in una Instagram stories postata sul suo profilo qualche ora fa. Il video in realtà è stato girato da un amico, che dichiara: “Ehi qui c’è Pago, quindi fig*e dove siete? Che siamo single..” Una frase che spiazza Pago, che con un sorriso imbarazzato risponde: “No, non ho voglia!! Sono triste!”. Un siparietto divertente, quello apparso su Instagram, ma che rivela come il cantante non sia ancora pronto a tuffarsi in nuove ‘avventure’, dopo la rottura con la sua fidanzata Serena. La loro storia, tra alti e bassi, è durata quasi sette anni. E non è certo facile voltare pagina in così poco tempo. Anche Serena, dal suo lato, non sembra stia passando un periodo bellissimo: in alcune stories di qualche giorno fa, l’ex tronista ha raccontato di essere dimagrita bel 6 kg e di aver passato giorni in cui non riusciva proprio a mangiare, ma si sta riprendendo. Insomma, la fine di una storia d’amore non è mai semplice. E a voi, piacevano Pago e Serena insieme?