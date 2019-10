Pago, grande annuncio su Instagram: è la notizia che tutti aspettavano; ecco cosa ha pubblicato l’ex concorrente di Temptation Island Vip.

Tra le coppie che hanno partecipato quest’anno a Temptation Island Vip, la più chiacchierata è stata senza dubbio quella formata da Pago e Serena Enardu. I due hanno deciso di lasciarsi dopo l’esperienza nel reality, mettendo fine a una storia durata quasi 7 anni. Un periodo difficile, questo, per Pago, che è colui che è stato lasciato. E se qualche ora fa si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua attuale situazione sentimentale. ecco che arriva una bellissima notizia per i fan. A rivelarlo è stato proprio il cantante, attraverso il suo profilo di Instagram. Siete curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo diciamo tutto.

Pago, grande annuncio su Instagram: sta registrando una nuova canzone!

Questo pomeriggio Pago ha postato delle stories su Instagram che hanno fatto impazzire i fan. Che sono tantissimi! Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, infatti, gran parte del pubblico si è schierata dalla parte del cantante, supportandolo fortemente sui social. E proprio sul suo profilo Instagram Pago si è immortalato mentre sta facendo la cosa che ama di più, cantare. E la notizia entusiasmante è che il cantante si trova in sala registrazioni, pronto a registrare il suo nuovo singolo! Immagini bellissime per i fan del cantante, che amano vederlo impegnato in quello che definisce la sua vita: la musica. Ecco una foto tratta dalle stories di Pago:

Ecco a voi quello che Pago definisce uno spoiler: una nuova canzone, pronta per essere registrata. E chissà che il cantante non si sia ispirato alla sua storia d’amore per scrivere il suo nuovo pezzo…Non ci resta che attendere un po’ per ascoltarlo. Noi non vediamo l’ora.E voi?