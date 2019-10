Vieni da Me, in studio si è verificato un vero e proprio momento emozionante con Peppino Di Capri: anche Caterina Balivo non trattiene le lacrime.

Sapevamo che l’intervista di Peppino Di Capri sarebbe stata emozionante. E così è stato. Dopo aver ripercorso tutta la sua vita e, soprattutto, la sua carriera, il cantante napoletano ha regalato al pubblico in studi e quello a casa un vero e proprio momento davvero molto commovente. Si parla di sua moglie Giuliana, morta all’età di 68 anni il 4 Luglio scorso. Il loro è stato un amore davvero pazzesco. Un amore di altri tempi, insomma. È proprio per questo motivo che l’autore di ‘Champagne’ ha voluto dedicarle una canzone. Ecco. È proprio su queste note che Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime.

Peppino Di Capri a Vieni da Me, momento emozionante: Caterina Balivo piange

Peppino Di Capri ha vissuto un grande amore nella sua vita. Porta il nome Giuliana, quello di cui parliamo. Il cantante napoletano, infatti, è stato sposato con questa donna per circa 41 anni. Il 4 luglio scorso, però, la sua vita è completamente cambiata. È proprio in questo triste giorno che, all’età di 68 anni, sua moglie viene tragicamente a mancare. Provocando, ovviamente, un dolore immenso alla sua famiglia. E, soprattutto, a suo marito. È proprio per questo motivo che l’autore di ‘Champagne’ e di tanti altri successi, ha voluto scrivere una canzone per lei. Che, tra l’altro, ha voluto riproporre in diretta a Vieni da Me. Ecco. È proprio in questo ‘siparietto’ che assistiamo ad un momento davvero molto emozionante. È proprio sulle note di questa canzone che tutti in studio e, senza alcun dubbio, anche a casa, si commuovono. Compresa Caterina Balivo, pensate. In diverse occasioni, infatti, la conduttrice è stata inquadrata con gli occhi visibilmente pieni di lacrime. “Non è una canzone, è uno splendido film d’amore”, dice la napoletana.