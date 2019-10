Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi ha svelato dove ha partorito sua figlia Chloe: l’ex gieffina ha sconvolto tutti.

L’esplosiva Guendalina Tavassi è stata ospite della puntata di oggi 22 ottobre 2019 di Pomeriggio Cinque. L’ex gieffina si trova spesso al centro del gossip per i suoi scatti hot. Ricordano tutti il durissimo litigio avuto con Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello VIP: questo episodio ha fatto molto parlare di lei. Tanti i pregi di Guendalina: riesce sempre a rubare un sorriso a tutti ed è sempre molto sincera. Inoltre sui social spesso delizia tutti con le sue splendide forme. Oggi in puntata con Barbara D’Urso ha svelato un retroscena riguardante il suo parto: ecco cosa ha raccontato.

Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi racconto shock: “Ecco dove ho partorito mia figlia”

Guendalina Tavassi ha fatto un racconto shock in diretta a Pomeriggio Cinque oggi 22 ottobre. L’ex concorrente del Grande Fratello e personaggio noto televisivo che ha partecipato a molti reality show è sposata ed ha tre figli: Gaia Nicolini, avuta dalla precedente relazione con Remo, Chloe e Salvatore avuti con suo marito Umberto. La giovane romana ha raccontato di aver partorito la piccola Chloe su un water con i contorni leopardati. Ha rivelato in diretta che l’ha conservato nonostante ora sia rotto.

Ha fatto sorridere tutti l’esplosiva Guendalina che tramite le sue Instagram story rende partecipi i suoi follower della sua quotidianità: insieme al marito ed ai figli riesce sempre a rubare risate a tutti. Inoltre sui social spesso si mostra in pose super sensuali: l’ultima ha fatto scoppiare varie polemiche ma la Tavassi, grazie al suo carattere super forte, ha saputo metter al loro posto gli hater con secche risposte.