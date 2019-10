Ritorno di fiamma per un ex protagonista della prima edizione di Temptation Island vip

Poche settimane fa, la coppia in questione aveva annunciato sui propri profili social la rottura della loro relazione. La coppia di cui stiamo parlando è quella formata da uno degli ex protagonisti della prima edizione di Temptation Island vip e l’attuale compagna. Ricordiamo che la prima edizione di Temptation Island è andata in onda nel settembre del 2018 e le coppie che parteciparono furono quelle formate da: Fabio Esposito con Marcella Esposito, Andrea Zenga con Alessandra Sgolastra, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Patrick Baldassarri con Valeria Marini, Sossio Aruta con Ursula Bennardo e Giordano Mazzocchi con Nilufar Addati. Pare proprio che ci sia stato un ritorno di fiamma tra uno di questi ex protagonisti del programma è l’attuale compagna.

Ritorno di fiamma per un ex protagonista di Temptation Island vip, scopriamo chi sono

La coppia di cui stiamo parlando, è quella formata da Patrick Baldassarri noto imprenditore di Milano Marittima e Ilaria di Bari nota modella e accompagnatrice MotoGP. I due si sono conosciuti dopo la rottura di Patrick Baldassari con Valeria Marini avvenuta proprio nel programma di Temptation Island vip, i due infatti avevano partecipato al programma per risolvere i problemi che da tempo attanagliavano la coppia, purtroppo non riuscendoci. I due escono separati dal programma e interrompono subito la relazione. Successivamente Patrick conoscerà Ilaria di Bari con cui inizierà una relazione, nonostante, i due abbiano molti anni di differenza, questo non sembra rappresentare un problema. Solo qualche settimana fa avevano annunciato la rottura della relazione, per poi pubblicare nuovamente un post insieme in questi giorni in cui sembra essere tornato il sereno. Infatti sotto la foto appare la didascalia “Perdersi per poi ritrovarsi“! Una piccola curiosità è che la compagna Ilaria ha la stessa età della figlia di Patrick, Luna, la quale ha reso nonno per la prima volta l’imprenditore solo qualche mese fa.