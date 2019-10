Sesso dopo i 50 anni, la clamorosa scoperta: ecco cosa accade

È possibile fare sesso dopo i 50 anni? Ebbene, in seguito ad una ricerca siamo venuti a conoscenza di una clamorosa scoperta, ecco a cosa ci riferiamo.

Avere un rapporto sessuale con il rispettivo o la rispettiva parteners è un momento davvero magico, ammettiamolo. È proprio in quel momento che, con l’unione dei vostri corpi, si diffonde appieno il vostro amore. Ebbene. Se nella fase della giovinezza fare sesso è un momento davvero incredibile, cosa accade, invece, dopo 50 anni? Beh, superata una soglia d’età, lo sappiamo, diventa sempre un po’ più ‘complicato’ avere un’intimità con il proprio parteners. In gioco entrano diversi fattori. Che, chi per un motivo o chi per un altro, rendono il rapporto sessuale un incubo. Tuttavia, è proprio per capire nel minimo dettaglio cosa accade alle coppie con queste età che, un sito di incontri Club-50plus, ha voluto fare un vero e proprio esperimento su circa 700 persone.

Sesso dopo i 50 anni: la clamorosa scoperta

Con quest’esperimento compiuto, come dicevamo precedentemente, da un sito di incontri Club-50plus, siamo venuti a conoscenza di una verità davvero clamorosa. Sono stati passati in rassegna, infatti, circa 700 persona di cui, per la maggior parte, tutti oltre i 50 anni. Ecco. Ciò che essi hanno dichiarato, riguardo al sesso dopo una certa età, è davvero stupefacente. Stando a quanto si apprende da Fanpage, circa il 72% degli uomini intervistati hanno dichiarato di avere dei rapporti intimi settimanali. Soltanto, però, una piccola percentuale si dice soddisfatta di tale momento. Ma non è finita qui. Perché c’è chi, giunta a quest’età, ha bisogno di ricorrere a dei medicinali molto specifici per fare in modo che tutto vada per il meglio. Ed, infine, clamorosa scoperta: anche dopo i 50 anni, i preliminari sono davvero importanti. Stando a quanto si apprende, anche in queste coppie sono davvero importanti tali ‘atti preparatori’ per favorire al massimo il momento idilliaco tra i due coniugi. Insomma, chi ha detto che, superati i 50 anni, non si può fare i sesso?

Per ulteriori news su notizie d’attualità e curiosità –> clicca qui