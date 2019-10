Sesso: le ‘esperienze erotiche’ da provare almeno una volta nella vita

Sesso: le ‘esperienze erotiche’ da vivere almeno una volta nella vita: ecco alcuni consigli utili per ravvivare la vostra vita ‘a letto’.

Il sesso, si sa, è una delle attività preferite da tutti. Insieme al cibo, è considerato uno dei piaceri più grandi della nostra vita. Non farlo per molto tempo provoca anche alcune strane reazioni nel nostro corpo. Non è sempre facile, però, mantenere viva la passione, soprattutto se si vive una relazione da tanti anni. Ed è a questo punto che è il momento di lasciarsi andare ad alcune ‘pratiche erotiche’ che possono ravvivare la vostra vita sessuale. Ecco alcune cose da provare, prima che sia troppo tardi!

Sesso: le ‘esperienze erotiche’ da provare prima che sia troppo tardi

Il sesso è anche, e soprattutto, fantasia. E a volte c’è bisogno di qualcosa che renda le relazioni più ‘piccanti’. Soprattutto quando non si è più giovanissimi. Ecco per voi alcune ‘esperienze sessuali’ da vivere almeno una volta nella vostra vita.

Sesso anale: c’è chi lo pratica spesso e chi lo ritiene un qualcosa di ‘estremo’. Ma per chi non l’ha mai provato, il sesso anale potrebbe rappresentare una novità davvero esaltante per ravvivare i rapporti a letto.

Luoghi pubblici: Questa è una fantasia abbastanza diffusa. La 'paura' di essere visti o sentiti durante l'atto rende il sesso decisamente più eccitante. Da provare assolutamente prima che sia troppo tardi!

Fare 'rumore': Cosa c'è di meglio di lasciarsi andare al godimento, senza doversi preoccupare di fare troppo rumore?

Legarsi: Questo è per tutti i Christian Grey e le amanti della saga di 50 sfumature di Grigio. Manette e corde varie fanno parte del bondage, una pratica che potrebbe rendere molto più vivo la vostra vita sessuale.

Sex-Toys: Ebbene sì, chi lo dice che i famosi 'giocattolini erotici' si utilizzano per combattere la solitudine? Utilizzare un sex toy durante un rapporto può essere molto stimolante. Potrebbe essere la mossa giusta per provare emozioni nuove, superati gli 'anta'!

Maschere: Un semplice accessorio può rendere il rapporto particolarmente intrigante. Come una maschera, che regala un senso di mistero anche nelle relazioni più durature.

Panna e fragole: Questo è un must! Ma se non lo avete mai fatto nella vostra vita, è il caso di utilizzare questi piccoli 'aiutini' per rendere il sesso più eccitante. Le fragole rappresentano il frutto più comunemente associato alla panna…ma potete scegliere ciò che più vi piace, basta che sia commestibile! E non dimenticate il ghiaccio…

Insomma, ce ne sono di cose da fare a letto! Cosa aspettate a provare?