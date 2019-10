Simona Ventura zittita dal Prete: “Non me ne frega niente…” il tutto succede in diretta a ‘La Domenica Ventura’ in onda su RaiPlay

Simona Ventura è super chiacchierata in questo periodo, specialmente per nuova edizione de “Il Collegio” che la vedrà nelle vesti della voce narrante del programma al posto di Giancarlo Fumagalli e per le vicende Giudiziarie che l’hanno vista protagonista nelle ultime settimane. La Ventura è stata infatti accusata dal Fisco di non aver dichiarato in maniera corretta i propri introiti per anni. Adesso la vicenda è seguita dai legali della conduttrice, che hanno dichiarato l’inesattezza dell’accusa. Simona Ventura è al momento al timone di un programma in onda su RaiPlay dal 15 settembre “La Domenica Ventura” e la scorsa puntata durante un battibecco è stata zittita dal Prete, in diretta TV.

Simona Ventura è al timone del nuovo programma di RaiPlay “Domenica La Ventura“. Insieme a Francesco Rocchi infatti, la Ventura conduce per un’ora il programma all’insegna dello sport. Il programma da mezzogiorno all’una si occupa infatti di sport e di tifosi, e di tutte quelle persone che si stanno avvicinando per la prima volta allo sport e al Calcio. Domenica in attesa della partita Sampdoria – Roma uno degli inviati si collega in diretta da Genova con Padre Vincenzo. Il Padre inizia l’intervista sbottando contro una Fan che si avvicina alle telecamere per poter salutare Simona Ventura, passando poi a rimproverare l’intero studio! Il Prete infatti afferma, come l’unica squadra da dover seguire dovrebbe essere quella della Trinità. Quindi la ‘squadra’ formata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, in cui il giocatore più forte risulta essere Gesù. In studio, i presenti dicono la loro, innervosendo il Prete che ammonisce, per poi passare a Simona Ventura che tentando di calmare gli animi risponde che in studio sono tutti Cristiani, ma all’uomo non interessa. Infatti le risponde “Non me ne frega niente che lei sia Cattolica o meno” facendo zittire immediatamente tutti dall’imbarazzo.