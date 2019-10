Taylor Mega, è finita con Giorgia Caldarulo: l’influncer lo ha appena annunciato su Instagram e ha rivelato gli incredibili motivi della rottura.

Taylor Mega è sempre sotto i riflettori in questo periodo, in particolare per la sua vita privata. L’influencer in queste settimane ha fatto diverse rivelazioni choc sul suo passato, dicendo che ha avuto problemi di tossicodipendenza, ma anche sul presente, confessando in tv che soffre di un disturbo alimentare. Ospite qualche giorno fa a MAttino 5, l’influencer ha anche raccontato di aver avuto ‘incontri’ col demonio. Insomma, Taylor è un personaggio controverso e molto ‘chiacchierato’, anche per la sua vita sentimentale, che fino a poco fa la vedeva insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo. Poco fa, però, Taylor ha annunciato che tra lei e Girogia è finita: ecco le sue scottanti rivelazioni sulla rottura.

Taylor Mega, con Giorgia è finita: ecco i motivi della rottura, la rivelazione su Instagram

Taylor Mega è stata al centro del gossip in queste settimane per la storia con Giorgia Caldarulo, che ha creato non poche polemiche, soprattutto per le tante voci secondo cui la storia tra le due era solo una montatura creata ad arte per ottenere visibilità. Negli ultimi giorni le due ragazze non si vedevano più insieme e c’era già chi pensava a una crisi. Poco fa Taylor ha dato ufficialmente la notizia che tra lei e Giorgia è finita, e lo ha fatto rispondendo alla domanda di una fan.

Ma quali sono i motivi della rottura? A quanto pare tra Giorgia e Taylor non è scattata la scintilla e le due hanno capito dopo circa un mese di frequentazione di non essere compatibili. Queste sono state le parole di Taylor sull’argomento. L’influencer ha aggiunto che lei prova sempre a cominciare delle storie, ma poi si rende conto di stare benissimo da sola, ed è propro questo che è accaduto con Giorgia, la quale, dal canto suo, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.