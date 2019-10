Temptation Island VIP torna in tv: in programma per il pubblico del reality c’è lo speciale sulle coppie di quest’ultima edizione. Ecco quando andrà in onda.

Ad una settimana dal termine dell’ultima edizione di Temptation Island VIP arriva una notizia che farà esplodere di gioia i fan del reality show. Otto coppie famose hanno messo a dura prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni. Tra i concorrenti, due coppie sono uscite separate: si tratta di Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti e Serena Enardu e Pago. Per gli altri ha trionfato l’amore e per loro la trasmissione è terminata nel migliore dei modi. Vi mancano i concorrenti dell’edizione appena terminata? Non disperate, stanno per tornare in tv! Ecco quando e perchè.

Temptation Island VIP torna in tv: in programma lo speciale sulle coppie

Non è davvero finita l’edizione di di Temptation Island VIP: stanno per tornare in tv i concorrenti che in questi mesi vi hanno fatto compagnia. Nonostante le coppie che hanno partecipato al programma si siano già raccontate nello studio di Uomini e Donne nelle scorse puntate, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico amante del reality un’ultima serata insieme a loro.

Il 31 ottobre andrà in onda uno speciale di riepilogo che prenderà il nome di “Il viaggio di Temptation Island VIP“: in compagnia dell’inviata e conduttrice Alessia Marcuzzi i telespettatori rivivranno i falò ed i confronti più interessanti dei concorrenti di questa edizione terminata da pochi giorni. Inoltre il pubblico scoprirà come vanno le cose all’interno delle coppie e a coloro che invece hanno deciso di separarsi dal partner con cui sono entrati nel programma. E’ cambiato qualcosa dagli ultimi falò e dalle ultime parole annunciate nello studio di Maria de Filippi? Beh, pochi giorni e lo scoprirete!