Emma Marrone a Vanity Fair: “Appena l’ho scoperto ho pianto due giorni”, a cuore aperto sulla malattia

Domani uscirà in edicola l’intervista di Emma Marrone sul numero di Vanity Fair: eccone in anteprima alcune dichiarazioni a cuore aperto sulla malattia.

La notizia del ritiro dalle scene di Emma Marrone ha davvero spiazzato tutti. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo ‘Io sono Bella’, la cantante aveva annunciato di essere costretta, a causa di problemi di salute, ad annullare i suoi impegni lavorativi. Ecco. È proprio per questo motivo che tutti i suoi sostenitori, e non solo, non hanno mai perso occasione per poterle dimostrare il loro affetto. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. L’ex vincitrice si è sottoposta all’intervento chirurgico a cui doveva sottoporsi. Ed adesso sembra essere ritornata in ottima forma. Ma vediamo nel minimo dettaglio tutto ciò che la cantante salentina ha dichiarato in una recente intervista per Vanity Fair.

L’intervista di Emma Marrone per Vanity Fair: a cuore aperto sulla malattia

Come svelato in un nostro recente articolo, Emma Marrone si è raccontata in una recente intervista per Vanity Fair. Proprio dal 30 Ottobre, infatti, potrete leggere tutto ciò che la cantante salentina ha dichiarato riguardo al suo problema di salute che, poche settimane fa, l’ha costretta ad annullare tutti i suoi impegni lavorativi. Tuttavia, in attesa di scoprire tutto nel minimo dettaglio, vi sveleremo qualche piccola anticipazione davvero da brividi. Sulle pagine del settimanale, infatti, si legge della reazione che la giovane salentina ha avuto quando ha scoperto del ritorno della sua malattia. Emma, infatti, racconta che, appena appresa la notizia, ha pianto per due giorni. Perché era giusto che la sua rabbia la cacciasse in questo modo. Ma subito dopo, stando a quanto racconta, non si è affatto persa d’anima. Anzi, con la sua grinta di sempre, la giovane Marrone si è mostrata decise, grintosa e tenace nell’affrontare il problema che aveva in modo da poter ritornare a cantare il più presto possibile. Adesso, dal momento che è tutto andato per il meglio, l’ex vincitrice di Amici si dice serena. Ma, soprattutto, si dice davvero grata alla vita.