Peppino Di Capri è il primo ospite di questa nuova puntata di Vieni da Me: durante la diretta, Caterina Balivo: “Vuoi litigare?”, cos’è accaduto.

È appena iniziata una nuova puntata di Vieni da Me. Dopo l’incredibile puntata di ieri dello show di Caterina Balivo con degli ospite davvero sorprendenti, l’appuntamento odierno non è affatto da meno. Il primo ad entrare nello studio televisivo della Rai è Peppino Di Capri. Ebbene si. Il famoso cantante napoletano si è lasciato andare ad una lunga ed emozionante intervista con la conduttrice. Attraverso alcuni canzoni alle quali è particolarmente legato, il campano ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e, soprattutto, della sua vita. Tuttavia, durante questo momento, il cantante è stato protagonista di un battibecco in diretta con la padrona di casa. Ecco cosa è accaduto.

Vieni da Me, Peppino Di Capri: il battibecco in diretta con Caterina Balivo

La nuova edizione di Vieni da Me è davvero sorprendente. Con nuovi ed incredibili giochi, Caterina Balivo offre la possibilità ai Vip presenti in studio di raccontarsi a 360 gradi. Infatti, se nella puntata di ieri Nicolas Vaporidis, nel gioco della Cassettiera, ha avuto la possibilità di spiegare il motivo del suo ritardo dell’ingresso in studio, nella puntata di oggi Peppino Di Capri, tramite un gioco musicale, ripercorre i momenti salienti della sua vita e carriera. Attraverso, infatti, la riproduzione di alcune canzoni alle quali il napoletano è particolarmente legato, l’autore di ‘Champagne’ si racconta senza troppi peli sulla lingua. Tuttavia, è proprio in questo momento che tra l’ospite del programma e la padrona di casa avviene un vero e proprio battibecco in diretta. Nulla di grave, sia chiaro. Anzi, la vicenda si è conclusa con un bel sorriso da parte dei diretti interessati. Soltanto che, dopo aver preso in mano una nuova pallina musicale, Peppino invita la Balivo a sceglierne una migliore. “Me le hai date tu queste canzoni, vuoi litigare in diretta?”, controbatte la napoletana. Ebbene si. È proprio questo che è accaduto. Un simpatico siparietto, insomma.