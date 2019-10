Barbara D’Urso ed Alfonso Signorini sono di nuovo amici: con una dedica sul settimanale ‘Chi’, il giornalista ha svelato il motivo del loro litigio.

La ‘diatriba’ tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso è stato spesso al centro dell’attenzione. Ebbene. Sembra che tutto si sia risolto alla grande. Con una dedica apparsa sulle pagine del settimanale ‘Chi’, il suo direttore ha raccontato, per filo e per segno, di un incontro avvenuto con la conduttrice campana che avrebbe posto la loro parole fine al loro ‘litigio’. Probabilmente, utilizzare la parola ‘litigio’ è un po’ eccessivo. Diciamo che, per un po’ di tempo, i due si sono completamente persi di vista. Ecco. Cos’è realmente accaduto? A raccontare tutta la verità di pensa il conduttore del Grande Fratello Vip. Che, con la dedica sul suo giornale, ha spiegato tutto.

Barbara D’Urso, pace fatta con Alfonso Signorini: la verità

Pochissime ore fa, tramite un’Instagram Stories, Barbara D’Urso ha chiaramente fatto capire che lei ed Alfonso Signorini sono ritornati amici. In suddetta foto, la conduttrice campana ha voluto condividere con i suoi followers la splendida dedica che il direttore del settimanale ‘Chi’ ha voluto scrivere per lei. E, soprattutto, per il loro rapporto d’amicizia che, a quanto pare, sembra essere stato ritrovato. Ecco la dedica in questione:

In suddetto trafiletto, quindi, il direttore del settimanale ha spiegato, in ogni minimo dettaglio, com’è avvenuto l’incontro tra lui e Barbara D’Urso. È stata invitata a casa sua, la conduttrice campana. Ed è proprio in quest’occasione che si è sciolto praticamente il ghiaccio tra i due. Non hanno parlato di questi anni di ‘lontananza’, bensì soltanto di loro, dei vecchi tempi e, soprattutto, della loro amicizia. Ed è proprio così, quindi, che hanno dimenticato tutti i loro ‘attriti’. Ecco, ma cosa era successo? Finalmente, è stato svelato il motivo. Stando a quanto scrive Alfonso, non si conoscono i reali motivi della loro separazione. In realtà, non li ricordano nemmeno loro. Ma, a quanto pare, non deve essere stato nulla di grave. Del resto, poco conta cosa è accaduto. L’importante è che adesso si siano ritrovati.

