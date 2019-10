Durante la finale di Amici Celebrities, Ciro Ferrara è stato protagonista di uno spiacevole episodio social durante la sua esibizione con Pierluigi Pardo.

È iniziata da pochissimi istanti la puntata finale di Amici Celebrities, eppure la versione celebrity del talenti di Maria De Filippi sta regalando delle emozioni e, soprattutto, delle esibizioni davvero incredibili. Ne sono rimasti soltanto in quattro dei concorrenti che hanno voluto mettere alla prova il loro talento. E, proprio per questo motivo, che, alla fine di tale puntata, scopriremo il vincitore di questa prima edizione. In questo momento, quindi, stanno andando in onda le prime esibizioni. È partito Filippo. E, poi, Ciro Ferrara. Tuttavia, è proprio durante la sua performance che l’ex calciatore napoletano è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Ecco cosa è accaduto.

Ciro Ferrara, spiacevole episodio durante la finale di Amici Celebrities

Ad aprire le danze di questa Finale di Amici Celebrities è Filippo Bisciglia. Che, con un fantastico duetto con Alberto Urso, ha cantato sulle note di una splendida canzone d’amore. Dopo il conduttore di Temptation Island, è il turno di Ciro Ferrara a giocarsi uno degli ultimi posti per la finalissima. Ecco. A cantare insieme a lui è un altro grande del mondo sportivo. Parliamo, infatti, di Pierluigi Pardo. Ebbene si. Il conduttore di Tiki Taka: il bello del calcio ha duettato con l’ex calciatore napoletano sulle note de ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti. Tuttavia, è proprio in questo momento che il concorrente del talent è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Contemporaneamente alla sua esibizione canora, su Twitter sono apparsi alcuni commenti che esprimono il loro dissenso verso tale performance. Eccone alcuni:

Ecco. Sono questi alcuni commenti che si leggono sui social ‘contro’ la performance di Ciro Ferrara e Pierluigi Pardo. Voi siete d’accordo?