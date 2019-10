Durante la finale di Amici Celebrities, Ornella Vanoni è stata protagonista di una clamorosa gaffe: ecco cosa è accaduto in diretta televisiva.

Il percorso di Amici Celebrities, purtroppo, sta giungendo al termine. Proprio in questi istanti, infatti, sta andando in onda la finale. Chi, secondo voi, dei quattro concorrenti rimasti in gioco si aggiudicherà il titolo di vincitore? Staremo a vedere. In attesa di scoprirlo però, vi raccontiamo della clamorosa gaffe di cui è stata protagonista Ornella Vanoni in diretta televisiva. La cantante è stata una delle giurate davvero ‘spietate’ del talent di Maria De Filippi. In diverse occasioni, la talentuosa Vanoni ha espresso la sua opinione di ciascun esibizione senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, senza troppi giri di parole. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa ha combinato poco fa.

Ornella Vanoni, clamorosa gaffe in diretta alla Finale di Amici Celebrities

Dopo il termine della prima manche, ad iniziare la seconda parte di questa sfida è Massimiliano Varrese. Dopo essersi classificato al terzo posto nella sfida precedente, l’attore si cimenta in un bellissimo passo a due. Sulle note di ‘I haven’t met you yet’, canzone di Michael Bublé, il bel Varrese ha mostrato alla grande le sue doti da ballerino. Tuttavia, è proprio alla fine di tale esibizione che Ornella Vanoni è stata la protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Durante tutto il percorso ad Amici Celebrities, la giurata ha sempre regalato dei momenti davvero magici. Tra le sue opinioni, perle di saggezze e domande ‘particolari’, la cantante è stata una giurata davvero eccezionale. E non si è smentita nemmeno nel corso della finale. È proprio di pochi istanti fa, una clamorosa gaffe di cui è stata protagonista. Terminata l’esibizione di Massimiliano, la Vanoni ha espresso il suo parere: “Il tango è sempre bello”. Ecco. È proprio in questo che consiste lo ‘sbaglio’ della cantante. Perché Massimiliano non si è affatto esibito in un tango, bensì un ballo moderno. Ornella, però, si è resa conto immediatamente di ciò che aveva appena detto. Infatti, con il sorriso sulle labbra, si è istantaneamente corretta.