Amici Celebrities: chi ha vinto la finale tra Bisciglia, Camassa, Ferrara e Varrese, ecco finalmente il nome del vincitore

Chi ha vinto la finale di Amici Celebrities? Il programma in onda nella serata di mercoledì 23 ottobre ha incuriosito veramente tutti. Cerchiamo di saperne di più sui concorrenti e su tutto quello che è successo fino ad ora, che siamo arrivati alla finale. Come abbiamo visto, nelle ultime puntata è subentrata Michelle Hunziker a Maria De Filippi, non senza qualche polemica e qualche frecciata pungente sulla conduzione dell’una e dell’altra. Insomma, tutto abbastanza prevedibile e scontato. Ad ogni polemica è seguita una risposta e poi è finito tutto lì. I finalisti sono 4 e di loro sappiamo veramente tutto. Essendo già personaggi famosi, il pubblico o almeno parte di esso già li conosce tutti. Ma in questi giorni abbiamo fatto diversi approfondimenti su di loro proprio affinché i nostri lettori si potessero informare al meglio, senza farsi scappare nemmeno il minimo dettaglio.

Amici Celebrities: chi ha vinto la finale?

Come detto, i personaggi arrivati alla finale di Amici Celebrities sono quattro: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. In allegato ai loro nomi, come vedete, ci sono le relative schede dei personaggi in cui vi raccontiamo tutto, ma proprio tutto su di loro.

Questa sera, inoltre, la puntata sarà in diretta. Si tratta di un’occasione speciale. La finale è sempre la puntata più importante: questa sera ci sarà un vincitore. Uno, uno soltanto. Sarà in diretta, sì, ma per chi non è a casa sarà pur sempre possibile guardarla live da qualsiasi piattaforma come computer, smartphone o tablet in streaming tramite il sito ufficiale Mediaset Play. Insomma, talvolta gli impegni possono essere così tanti che una puntata la si può anche perdere. La finale, però, proprio no. Quella non possiamo perdercela. A breve, sapremo chi ha vinto la finale di Amici Celebrities… per il momento, però, non possiamo fare altro che aspettare e gustarcela fino all’ultimo minuto di diretta.