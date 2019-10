Antonella Fiordelisi, il vestito è troppo corto: tutti notano un dettaglio

In questa ultima foto su Instagram, Antonella Fiordelisi indossa un vestito davvero troppo corto, ma i suoi fan notano tutti lo stesso dettaglio.

L’abbiamo conosciuta qualche anno fa durante una delle recenti edizioni di Temptation Island. Eppure, da quel momento, Antonella Fiordelisi ha cavalcato l’onda del successo. In effetti, guardando la sua photogallery su Instagram non fatichiamo affatto a capirne motivo. Fisico prestante e con una bellezza davvero invidiabile, la giovane salernitana vanta di un fascino e di un’eleganza davvero unica. Lo testimoniano le diverse foto presenti sul suo canale social. E lo conferma di gran lunga quest’ultimo scatto pubblicato, tra l’altro, pochissime ore fa. È in compagnia del suo cane Fiocco, Antonella. E, con un vestito davvero molto corto, cattura l’attenzione di tutti. Nonostante la sua incredibile bellezza, c’è chi nota anche altro. Ecco di che cosa parliamo.

Antonella Fiordelisi, vestito troppo corto: un altro dettaglio cattura l’attenzione

Pochissimi giorni fa, Antonella Fiordelisi ha condiviso uno scatto davvero sorprendente. Con una fantastica maglietta azzurra, la giovane salernitana si è mostrata senza biancheria intima. Suscitando, a causa della sua inebriante bellezza, la reazione immediata da parte dei suoi fan. La medesima reazione è avvenuta poche ore fa. Quando, con un vestito rosso troppo corto, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è mostrata con il suo piccolo cagnolino Fiocco. Ecco lo scatto in questione:

Insomma, una foto davvero bellissima, ammettiamolo. Oltre alla smisurata bellezza di Antonella, si capisce perfettamente il profondo legame che la giovane ha con il suo cagnolino. Tuttavia, a catturare l’attenzione in suddetto scatto è un ‘particolare’ dettaglio. Di cosa parliamo? Diamo uno sguardo ad alcuni commenti apparsi sotto la foto in questione:

Ebbene si. È proprio questo dettaglio che non passa assolutamente inosservato di questo fantastico scatto su Instagram: il sorriso di Antonella. In effetti, non si può dire assolutamente il contrario. È davvero splendente. Complimenti!