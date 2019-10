Belen Rodriguez è protagonista di un duro commento di un suo fan su Instagram: la replica dell’argentina, però, è da applausi.

Incantevole come sempre, Belen Rodriguez. Pochissime ore fa, l’argentina ha pubblicato una sorprendente foto nella sabbia. È completamente senza costume. O, perlomeno, è così che lascia intendere la didascalia inserita a corredo di tale scatto. Eppure, è ricoperta di sabbia. Come raccontato in un nostro recente articolo, la modella è alle Maldive insieme a suo marito Stefano De Martino. Ha unito il lavoro e una ‘luna di miele’, la Rodriguez con questo viaggio. Non solo, infatti, sta scattando delle foto per la nuova collezione di Me Fui, ma Belen ne ha approfittato per festeggiare diversi eventi importanti accaduti quest’anno. Tuttavia, c’è chi, sotto questa foto di cui vi parlavamo, ha lasciato un duro commento. A cui, ovviamente, la Rodriguez non è passata affatto sopra. Ecco la sua replica.

Belen Rodriguez, duro commento su Instagram: la replica dell’argentina

Non si sarebbe mai aspettata un duro commento del genere, Belen Rodriguez. Come raccontavamo, pochissime ore fa, la showgirl ha condiviso uno scatto davvero sublime. L’argentina è, infatti, senza costume. Eppure, non c’è nulla di scandaloso. Perché, come dicevamo, a ricoprire le sue perfette e sinuose forme fisiche, Belen ha deciso di cospargersi di sabbia. Guardare per credere:

La foto, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. E, soprattutto, uno sconsiderato numero di ‘likes’ e di commenti che, ovviamente, si congratulano per la sua smisurata bellezza. Tuttavia, insieme ad essi, appare un commento un po’ ‘fuori dal coro’:

Ecco. È proprio questo il duro commento che l’utente in questione rivolge a Belen. Suscitando, quindi, l’immediata replica: “Lo faccio da quando ho 16 anni”. Insomma, una risposta davvero da applausi, no?