Belen Rodriguez, la foto senza costume manda Instagram in tilt: la showgirl si stende nella sabbia, lo scatto è semplicemente mozzafiato.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La showgirl argentina è dotata di una bellezza fuori dal comune, e lo mostra senza problemi anche sui social, dove è attivissima. I suoi scatti sono spesso ‘audaci’ e mozzafiato, perché Belu è aperta e disinibita e non ha paura di mettere in evidenza il suo corpo da urlo. Anche poco fa l’argentina è stata protagonista di uno scatto super, che addirittura la ritrae senza costume in spiaggia alle Maldive, dove sta trascorrendo dei giorni di vacanza in compagnia di suo marito Stefano De Martino, in un resort davvero costosissimo. I due sono affiatatissimi e le loro foto stanno spopolando sul web: ma vediamo insieme lo scatto di Belen in spiaggia che ha mandato Instagram in tilt.

Belen Rodriguez senza costume alle Maldive: lo scatto è mozzafiato

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social, dove condivide con i fan tantissimi momenti della sua vita quotidiana, divisa tra famiglia, lavoro e viaggi. Proprio durante una sorta di ‘luna di miele’ alle Maldive insieme a Stefano De Martino, Belen ha pubblicato numerosi scatti di rara bellezza, che mettono in mostra il suo corpo e le sue curve esplosive. L’ultima foto condivisa nelle Instagram stories dell’argentina è davvero mozzafiato, perché Belen è addirittura senza costume in spiaggia.

Sguardo che cattura e bellezza unica, la showgirl e conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’ è stesa sulla spiaggia ed è coperta da un po’ di sabbia, che però lascia intravedere il suo fisico perfetto. La foto è in bianco e nero e Belen ha aggiunto la didascalia ‘Desnuda’, sottolineando che è completamente senza vestiti. Lo scatto ha mandato Instagram in tilt, perché anche se non mostra nulla di ‘intimo’ della showgirl, basta comunque a stuzzicare e la fantasia del suo pubblico.