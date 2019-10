Amici Celebrities, Emanuele Filberto ha svelato tutta la sua ammirazione per la conduttrice più amata di Mediaset. Ecco le sue parole.

Amici Celebrities torna in tv questa sera per l’ultima volta: oggi 23 ottobre è il giorno della gran finalissima. L’ultima puntata sarà condotta da Michelle Hunziker ed andrà in onda alle 21.20 su Canale 5. Sono quattro i VIP che hanno conquistato un posto per la finale: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Chi si aggiudicherà il primo posto in questa prima versione VIP di Amici?? Mancano poche ore per scoprirlo. Intanto tra quelli eliminati nelle scorse puntate c’è il Principe di Savoia, Emanuele Filiberto, che molti descrivevano come un possibile vincitore: il suo percorso ad Amici è terminato e in un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV ha rivelato le sue sensazioni dopo il programma.

Amici Celebrities, “Maria De Filippi mi affascina”: lo ammette pubblicamente senza filtri

Emanuele Filiberto è l’ex concorrente di Amici Celebrities che questa sera andrà in onda con l’ultima puntata, la gran finalissima. Il Principe di Savoia in un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV ha rivelato di provare una grande ammirazione nei confronti della conduttrice Maria De Filippi. “Ho sempre subito il fascino di Maria, mi affascina molto per l’intelligenza e la sincerità. E’ una donna molto diretta“: Emanuele Filiberto ha raccontato di aver avuto un lungo incontro con la De Filippi in un’accademia. E’ stata proprio la presentatrice più amata di Mediaset ad aver inserito Emanuele nella scuola di Amici Celebrities ed a far ritornare quindi a cantare colui che si esibì al Festival di Sanremo nel 2010.

L’uomo ha poi aggiunto che subito dopo la sua eliminazione dal talent show, Maria l’ha rassicurato: “Il suo sguardo quando mi hanno eliminato è stato sincero, amichevole, protettivo. Le devo molto” conclude Filiberto.