Cristian De Sica: “Roma è troppo caotica”, la drastica decisione dell’attore

Cristian De Sica ha annunciato di aver preso una drastica decisione che riguarda la sua città natale: ecco cosa ha dichiarato.

Cristian De Sica: un nome, una leggenda. L’attore romano vanta di una carriera davvero pazzesca. Tra l’altro, tutta costellata di successi. Spesso al fianco di Massimo Boldi e, negli ultimi anni, di Massimo Ghini nei classici ‘cinepanettone’ prodotti da Aurelio De Laurentis, il figlio d’arte di Vittorio De Sica ha lasciato tutti perplessi quando, durante la presentazione di un suo film, ha confessato di aver preso una drastica decisione. Mancavano pochi giorni all’uscita del film ‘Amici come prima’ con il grande ‘Cipullin’ quando, nella sala dell’Hotel Vesuvio a Napoli, l’attore ha annunciato di essere in procinto di abbandonare la sua città natale. Ebbene si. Cristian è pronto a lasciare Roma. Ma perché? Scopriamolo insieme.

Cristian De Sica, la drastica decisione: riguarda Roma

È considerato uno dei pilastri di Roma, Cristian De Sica. Tuttavia, sembrerebbe che l’attore abbia preso una drastica decisione. Come dicevamo precedentemente, nel corso della presentazione, a Napoli, del film ‘Amici come prima’, il romano ha confessato di voler abbandonare la sua città natale. “È troppo caotica”, ha detto davanti a tutti. Ovviamente, non sappiamo se ciò che ha riferito durante la presentazione si è attuato realmente. Oppure, se è stata una confessione del momento. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal sito Fanpage, sembrerebbe che Cristian abbia espresso l’intenzione di trasferirsi a Castellammare di Stabia. Ebbene si. È proprio in Campania, quindi, che il buon De Sica sembra abbia deciso di trasferirsi. Pensate, anche questa scelta ha fatto ‘chiacchierare’. Perché Castellammare e non Napoli? Beh, le motivazioni sono diverse. In primis, l’attore ha una piccola barca e, probabilmente, il porto della Costiera Amalfitana sembra garantire al meglio l’approdo dell’imbarcazione. Ma non solo. Perché, come dichiarato da lui stesso in prima persona, Castellammare gli garantirebbe più tranquillità. Ed, ovviamente, meno ‘assalto’ da parte dei fan.