Chiara Ferragni e Fedez: la procura chiede l’archiviazione delle accuse di querela che la coppia ha sporto contro una hater ‘famosa’

In queste ore è arrivata una notizia molto importante per Chiara Ferragni e Fedez, i due, infatti, tempo fa avevano presentato una denuncia per querela nei confronti di una hater famosa. E in questi giorni è arrivato il responso da parte della procura di Roma. Ora cerchiamo di ripercorrere insieme cosa ha spinto i due coniugi a sporgere denuncia.

Chiara Ferragni e Fedez la querela contro una hater ‘famosa’

Tutto è iniziato lo scorso anno, quando l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, aveva deciso di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del marito in una location molto particolare. Il compleanno infatti si è tenuto all’interno di un supermercato! Questo aveva fatto arrabbiare moltissimi utenti del Web, che si erano scagliati contro la coppia per la quantità di cibo sprecata inutilmente. Tra questi appare anche Daniela Martani, conosciuta ai telespettatori per essere stata una concorrente del Grande Fratello 9. La Martani si è scagliata contro Fedez e Chiara Ferragni usando parole molto dure nei confronti della coppia. Purtroppo non era la prima volta che l’ex gieffina aveva rivolto commenti poco carini nei riguardi della Ferragni. Questo motivo aveva spinto i due coniugi a sporgere denuncia per diffamazione nei confronti della donna. La causa è stata seguita dai legali della coppia, che si stanno opponendo fortemente alla decisione della Procura. Il Pm Sgrò avrebbe infatti chiesto alla Procura, l’archiviazione del caso in quanto i Social rappresentano un luogo di “sfogo” per alcune persone. Proprio per questo motivo i legali della coppia si stanno opponendo all’archiviazione, poiché il caso diventerebbe un precedente per i “leoni da tastiera” di poter scrivere la qualunque sui social Network, con la possibilità di arrecare danni psicologici ad altre persone.