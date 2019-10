Finale Amici Celebrities, televoto: come si fa e quanto costa. Tutte le informazioni sulla finale che andrà in onda questa sera su Canale 5

Finale di Amici Celebrities in programma per stasera, mercoledì 23 ottobre: appuntamento con tutti i personaggi che si sono guadagnati con impegno e sacrificio questo momento. Stasera, per la gran finale, la puntata sarà in diretta. Sarà possibile vederla anche in streaming. E per il pubblico da casa ci sarà anche la possibilità di accedere al televoto per scegliere il vincitore del programma. Ma come si può votare? Qual è il procedimento? Quanto costa? Proviamo a rispondere a tutte queste domande per soddisfare ogni vostra curiosità in vista della gran finale di questa sera in onda su Canale 5. I pretendenti saranno: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Finale Amici Celebrities | Televoto: quanto costa, come si fa

Per la finale di Amici Celebrities ci si aspetta tanto fermento con il televoto. Immaginiamo che in tanti vorranno dare il proprio contributo alla vittoria dell’uno o dell’altro personaggio. Durante il programma, abbiamo imparato a conoscere meglio un po’ tutti. Sì, perché anche se diversi personaggi erano abbastanza noti, nel corso della trasmissione sono venuti fuori diversi lati del loro carattere e per questo il pubblico ha cominciato ad affezionarsi oppure a prendere in antipatia alcuni di loro. E’ una questione di gusti, no?

Ecco, è proprio per questo che in questo articolo vi diamo tutte le spiegazioni possibili sul televoto. Per votare è necessario inviare un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del concorrente. Informiamo, a tal proposito, i nostri lettori che il costo dell’sms da inviare può variare a seconda del gestore telefonico. Precisiamo, comunque, che il costo massimo del servizio può arrivare a 16 centesimi. Come sappiamo si può esprimere la propria preferenza più volte per lo stesso personaggio. Per ogni televoto, tuttavia, è presente un limite massimo di 5 voti. Per ulteriori chiarimenti potete trovare il regolamento su www.mediasetplay.it/amicicelebrities o alla pagina 845 di Mediavideo.