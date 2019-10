Giorgia Caldarulo, sconvolgente: succede subito dopo il suo compleanno

Giorgia Caldarulo, in compagnia dell’amica Gaia, pubblica una sconvolgente foto su Instagram, subito dopo il suo compleanno ieri sera

Giorgia Caldarulo è una nota influencer e modella Italiana, che ultimamente sta facendo molto parlare di sé per la relazione con Taylor Mega che sembrerebbe essere già finita dopo solo un mese. Ma scopriamo insieme la sconvolgente foto che la giovane influencer ha postato ieri sera sul proprio profilo Instagram ufficiale, subito dopo il suo compleanno.

Giorgia Caldarulo è di origini Pugliesi, ma ormai da anni vive da sola a Milano dove studia moda e lavora come Influencer e modella. Giorgia è conosciuta per essere stata una delle corteggiatrici di Paolo Crivellin nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. La giovane ha sempre dichiarato di voler lavorare nel mondo della moda più che in televisione, ma non come modella! La giovane Caldarulo infatti aspira a diventare una designer di moda. e creare una linea propria di scarpe di lusso. Nell’ultimo mese era stata molto attaccata per la relazione che aveva iniziato con Taylor Mega, molti infatti avevano messo in discussione la veridicità della relazione. Le due erano state ospiti più di una volta, nel salotto di Barbara D’Urso per parlare di questa relazione che purtroppo sembra essere giunta già al termine. Ieri sera la Caldarulo è apparsa insieme ad una sua cara amica per festeggiare il proprio compleanno a Milano, più precisamente al ristorante Giacomo Arencario in Piazza Duomo. La cena è iniziata con un carpaccio di ostriche e una bottiglia di champagne, poi degli spaghetti al tartufo e una bellissima torta con le candeline. Si continua poi con l’apertura di un regalo da parte dell’amica Gaia, più precisamente un completino Intimo di raso fucsia. Le 2 brindano felicemente con dello champagne e proseguono la serata in auto cantando a squarciagola. La giovane Caldarulo posterà poi una foto sui social in cui appare sdraiata a terra per aver bevuto troppo champagne, e l’immagine se da un lato ha fatto divertire i suoi follower, dall’altro, l’ha resa oggetto di scherno e offese da parte degli haters.