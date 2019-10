Diletta Leotta e Giulia De Lellis, alta tensione tra le due? Il retroscena

Tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis è alta tensione? Stando al retroscena svelato sulle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe di si: ecco perché.

Due donne completamente diverse tra di loro, Giulia De Lellis e Diletta Leotta. Eppure, stando alla ‘chicca’ lanciata dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra le due giovani ragazze non corra affatto buon sangue. È proprio sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini si legge di un particolare retroscena che sembrerebbe far pensare che tra l’influencer romana e la giornalista di Sky ci sia ‘alta tensione’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembrerebbe essere stato Andrea Iannone. Ebbene si. La causa di questa presunta diatriba tra le due ragazze sembrerebbe essere stato l’attuale compagno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma ecco nel minimo dettaglio ciò che si legge sulle pagine del giornale.

Diletta Leotta e Giulia De Lellis, alta tensione? Cosa è accaduto

Sono spesso al centro dei riflettori. Giulia De Lellis per la sua attuale storia d’amore con Andrea Iannone e, soprattutto, per il successo de ‘Le Corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’. Diletta Leotta, invece, per la sua bravura in ambito giornalistico e, soprattutto, per il suo flirt con Daniele Scardina. Tuttavia, stando a quanto si evince dalle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra le due giovani ragazze ci sia qualche ‘attrito’. Ovviamente, non è nulla di certo, sia chiaro. Ma, da quanto si legge dal giornale, sembrerebbe che la causa di tale astio sia da attribuire ad Andrea Iannone, il pilota di MotoGp. Ebbene si. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, prima di ufficializzare la sua storia d’amore con Giulia, il bel Iannone abbia messo un ‘mi piace’ di troppo ad una delle foto della sensuale giornalista catanese. Suscitando, molto probabilmente, la gelosia della sua bella fidanzata. Sarà reale tale retroscena? Chi lo sa.